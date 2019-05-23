Контрбатарейные плоды военно-технического сотрудничества США и Украины

Намедни, украинская компания “Укрспецтехника” презентовала легкий контрбатарейный радар, находящийся на данный момент в стадии заводских испытаний, с перспективой вывода на полевые испытания приблизительно на август.

По сообщениям представителей компании, РЛС “Бисквит-КБ” осуществляет радиолокационную разведку позиций минометов, реактивных систем залпового огня, артиллерии большого калибра потенциального противника и автоматизированную передачу радиолокационных данных по каналам связи на перспективные автоматизированные системы. При этом обеспечивается обзор на 360 градусов, а сам радар может быть установлен на автомобиле или прицепе.

И, что тут скажешь, данный радар уж больно схож, если не сказать откровеннее, с AN/TPQ-48 и AN/TPQ-49, поставлявшимися и поставляющимися, в наши войска из США.

Правда, есть в нашем радаре кое-что интересное, отличительное.

Так, согласно заявленным техническим характеристикам, при весе 80 кг, дальность обнаружения позиций противника у “Бисквит-КБ” до 20 км. В свою очередь, AN/TPQ-49, при весе 68 кг, обладает дальностью обнаружения более 10 км, без уточнения предельной планки. Немного отличаются радары и по охвату по высоте. У “Бисквит-КБ” это до 40 °, у AN/TPQ-49 обзор 0-30°.

Таким образом, можно говорить о том, что украинский радар в чем-то даже превзошел копируемый образец, но в чем-то ему уступает. В любом случае, мы с вами имеем яркий пример военно-технического сотрудничества наших стран, которое воплотилось в новом виде вооружений для нашей армии. И, уверен, это только начало. Там, глядишь и “Стугну-П” через годик-другой от FGM-148 Javelin не отличить будет.

Источник: sprotyv.info

Автор: Военно-политический обозреватель Александр Коваленко

Новости портала «Весь Харьков»