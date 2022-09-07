Конвейер плановой утилизации

Очередная количественная веха "специальной операции" пройдена. Рутинизированная невойна забрала 50 тысяч российских оккупантов. Но такой новости на пропагандистских ресурсах не найти.

В ротации крутятся совсем другие нарративы: "Все идет по плану... Все цели будут достигнуты... Никакой паники нет..." Внимание страны отвлекают всякой чушью. Можно выдыхать: Кадыров остаётся в строю, страны мертвой ОДКБ провели какие-то там консультации, а шмару Собчак вызвали в полицию. Обычный инфошлак ни о чем, как будто за окном осень 2021 года.

Показушную нормальность создаёт сам Путин, который решил в условиях международной изоляции осмотреть просторы Замкадья. "Отец нации" отрабатывает сценарий демонстрации величия добиваемой им территории. На день знаний бывший дзюдоист толкал исторические басни в утрачиваемом анклаве Калининград. Теперь махнул на камчатские сопки и целый день в поте лица общался с соколами, местными бюрократами и молодежными экоактивистами. Заметно, как из деда сыпется песок, а потому он все больше тяготеет к молодежи и стремиться ее поучать. Трудно сказать, развлекают ли детки педофила после встреч, но во время протокольной части он все больше скатывается в маразм.

Путинской интерпретацией истории все сыты по уши. Но кремлевец без тормозов.

Камчатские юннаты еле высидели путинскую лекцию с каменными лицами. Дед бомбардировал мозги успехами утилизации отходов в РФ (формулировка в условиях "СВО" весьма актуальна), негативным ростом населения Камчатки, необходимостью защиты экологии Донбасса и Арктики, и конечно, лягнул Японию. Питерский лапоть замахнулся на термин "страна Восходящего солнца" и попытался хотя бы словесно присвоить себе поэтическое наименование Японии.

Не обошлось и без банальщины. Патриот номер один изрёк: "Жить надо ради того, за что можно умереть". Ну все, прямо лозунг на выборы 2024. Правда, глаза кольнул вопрос, чего ж реинкарнация Петра не спешит в Донецк? На что усатый пресс-говорун Песков как всегда в своем духе заметил: "время ещё не пришло".

Задумка слепить из кгбшной моли мудреца, откровенно говоря, липа на корню, ведь знатока всего на свете клепают, что называется, из подручных дерьма и палок.

Оттого на выходе пресловутый "Акела" может "промахнуться" на радость шакалам-преемникам.

Путин нутром чует, как делят его шкуру молодые клевреты, а потому ведёт себя очень лояльно по отношению к лузерам своей команды вроде Шойгу. По-хорошему, его давно нужно гнать взашей крутить хвосты оленям, но пока фанерный маршал на своем посту. Не третья таёжная поездка, но все-таки.

Кремлю нужно культивировать миф, что вторжение в Украину развивается в правильном направлении. А потому Путин после Камчатки метнулся на военные учения "Восток-2022". Так сказать, подальше от суровой реальности к бутафорским победам русского оружия над условным врагом из Алжирской народно-демократической республики или Зимбабве. Все чинно, благородно. Вождь многонационалов в военной куртке улыбался и даже пытался шутить в окружении Шойгу и Герасимова. Просто реальное путешествия во времени в довоенную эпоху. 50 тысяч военных стянули во Владивосток – символ якобы военной мощи державы, выступающей в роли самопровозглашенного «хранителя и защитника традиционных духовно-нравственных ценностей, духовного наследия цивилизации»...

Цифра участников маневров могла быть выбрана символично, учитывая масштаб потерь в войне. Прямо мемориальное мероприятие в духе "с учений – на фронт".

По имеющимся данным, сие – новое пополнение для отправки на убой. На этом бравурное настроение сразу же исчезает.

Одно дело потешные игрища, за которые присваивают новые звания и дают ордена. Совсем другое – воевать в Украине, где у молодых парней руки-ноги отдельно, кишки отдельно... А могли бы ещё жить и жить, но разве это возможно в путинском Зазеркалье? Маховик утилизации набирает обороты. 50, 100, 500 тысяч...

Джерело: https://t.me/sytosokrata/721

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