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Користувачам “Дії” стали доступні нові документи та довідки

Користувачам “Дії” стали доступні нові документи та довідки

В Дії з’явився новий документ, а саме довідка з державного реєстру фізичних осіб про виплачені доходи та утримані з них податки. Отримати онлайн-довідку дуже просто. Для цього треба зробити кілька простих кроків:

● Зареєструватися або авторизувати в “”Дії”. Якщо ви вперше реєструєтесь, тоді знадобиться електронний підпис, або мобільний банкінг. Сама реєстрація займає кілька хвилин, потім коли ви вже зареєстровані в додаток можна заходити просто ввівши пароль.

● Вибрати відповідну категорію, та обрати період за який ви хочете отримати інформацію.

● Надіслати запит на оформлення довідки.

● Почекати поки на пошту не прийде повідомлення, що довідка готова.

Переглянути та завантажити її можна буде у розділі “Зверніть увагу” в “Дії”. Також, довідка відображатиметься у “Дії” в розділі “Документи”.

«Будьте уважні, дані в Державному реєстрі фізичних осіб оновлюються лише на початку кожного кварталу, тому довідка, створена в різні періоди часу, може містити різну інформацію», – додають у Мінцифрі.

Загалом, весь процес від оформлення до отримання довідки займає не більше 30 хвилин. Це справді зручно, і суттєво економить час.

“Дія” постійно оновлюється і цей процес триватиме

Від початку війни додаток “Дія” регулярно оновлюється. З нього тимчасово зникло кілька опцій, наприклад, зараз неможливо переглянути власні штрафи за порушення правил дорожнього руху. Водночас з’явилося багато новий опцій, наприклад в “Дії” можна оформлювати більшість видів соціальної допомоги. Також, можна переглядати безкоштовно кілька телеканалів, де транслюється “Інформаційний марафон”. В “Дію чи не щомісяця додають нові документи, щоб українці могли максимально уникнути бюрократії, та комфортно почувались у будь-якому куточку держави. У Мінфицри стверджують, що на “Дію” чекає ще багато трансформацій.

Джерело: gsminfo.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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