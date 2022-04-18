Корни сегодняшнего цивилизационного срыва России лежат отчасти в провале большевистского проекта по созданию “человека новой формации”

Многое они в России перепахали, но люди здесь остались по преимуществу такими, какими были прежде, не изменившимися с века эдак XIII-го. Большевикам ставят в заслугу ликвидацию безграмотности и создание системы национального образования (наряду с национальным здравоохранением), что в некоторой мере справедливо.

Однако жизнь в очередной раз и на очень жестоких примерах подтвердила, что образование и просвещение - это совершенно разные вещи. Успех советской власти в сфере образования, в особенности технического (точнее – военно-технического) и вообще элитарного образования, с лихвой компенсировался сохранением и умножением гуманитарного мракобесия. Догматизм и начетничество, привычка скользить мыслью по поверхности явлений, нелюбовь к самостоятельному мышлению как таковому, привычка заменять последнее заимствованной у других ментальной жвачкой, то есть все то, что свидетели катастрофы начала XX века называли образованщиной и ключевой болезнью русской духовности (Бердяев, Флоренский, Ключевский, оба Соловьева), при большевиках не только никуда не исчезло, но и многократно приумножилось под воздействием всепроникающей коммунистической пропаганды.

В итоге в XXI век Россия шагнула технически образованной страной с темным, гуманитарно непросвещенным, находящемся в плену средневековых социальных мифов населением. Причем это касается не только жителей вымирающих деревень, но и многих членов РАН, а также народных артистов, чьи взгляды на социум остаются дремучими. Они могут успешно делать ракеты и быть впереди планеты всей в области балета, но в гуманитарных вопросах остаются питекантропами.

И поэтому нет ничего удивительного в том, что режиссёр Бортко так похож на созданный им сценический образ Шарикова. Образ потому так и мощен, что писан с натуры. Просвещение в самом первоначальном, возрожденческом смысле слова есть та задача, к исполнению которой Россия пока так и не приступала. Без ее решения, боюсь, уже никакой другой задачи в России решить больше не удастся.

Россия платит за века невежества. Пока платит в основном чужими жизнями. Но это скоро закончится, и она будет платить своими. Реформация и возрождение будут здесь мерой вынужденной и крайне болезненной.

Источник: facebook.com

Автор: Vladimir Pastukhov

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