Коронакриза: Трамп в обхід Конгресу підписав укази про пакет допомоги

Дональд Трамп в обхід Конгресу США підписав укази щодо надання допомоги в умовах коронавірусної кризи. Республіканці та демократи у Конгресі поки не змогли домовитися щодо обсягів цієї допомоги.

Президент США Дональд Трамп у суботу, 8 серпня, підписав чотири укази, які мають на меті надання допомоги під час спричиненої поширенням коронавірусної інфекції кризи. Ці укази передбачають, зокрема, скорочення відрахувань у фонди соціального страхування, подальшу доплату до допомоги по безробіттю, яка становитиме 400 доларів на тиждень, захист орендарів житла від виселення, а також подовження терміну виплати кредитів на навчання.

Трамп підписав ці укази на пресконференції у своєму гольф-клубі. Він заявив про бажання переконатися, що допомога швидко надійде людям. Однак очікується, що ці укази будуть оскаржені в судах, оскільки Трамп оминув Конгрес, повідомляє інформагенція AFP.

Представники Демократичної і Республіканської партії у Конгресі США протягом двох тижнів не можуть домовитися щодо нового пакета допомоги постраждалим від коронакризи. Останній раунд переговорів 7 серпня також був безрезультатним.

За словами спікерки Палати представників Ненсі Пелосі, демократи запропонували компроміс. Вони погодилися зменшити розмір запланованого пакета допомоги з трьох до двох трильйонів доларів. Утім, Білий дім, який наполягав на допомозі в один трильйон доларів, відхилив цю пропозицію.

Оскільки демократи і республіканці не змогли поки домовитися щодо нової програми, минулого тижня сплив термін виплати тижневої доплати до допомоги по безробіттю в розмірі 600 доларів. Розмір цих доплат був ключовим моментом у переговорах. Республіканці вимагали зменшити її до 200 доларів, тоді як демократи хотіли зберегти попередню суму.

Указом Трампа передбачена доплата у 400 доларів. Однак вона може бути ще меншою, оскільки, за словами президента США, чверть суми мають надати штати. Утім, не всі штати зараз мають таку можливість.

Ймовірний опонент Трампа на президентських виборах від Демократичної партії Джо Байден розкритикував укази Трампа і назвав їх "низкою напівсирих заходів". За словами Байдена, ці дії є "черговим цинічним трюком" президента, який хоче відвернути увагу від своєї відповідальності за провал політики в умовах кризи.

Источник: dw.com

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