Коронавирус изменил рейтинг украинского паспорта

Многолетнее лидерство европейских стран в рейтинге паспортов мира нарушили страны Азиатско-Тихоокеанского региона, которые первыми вступили на путь восстановления от пандемии коронавируса.

Об этом свидетельствуют опубликованные 5 января 2020 года данные Индекса паспортов на I квартал от компании Henley & Partners.

Если не брать во внимание фактические ограничения на перемещения, японский паспорт третий год продолжает удерживать первую позицию (191 страна для безвизового въезда) либо в одиночестве, либо вместе с Сингапуром, который в этом году расположился на втором месте (190). На третьем месте – Южная Корея и Германия (189), отмечают эксперты.

«Всего год назад мы засвидетельствовали факт рекордной глобальной мобильности, которая продолжала расти. Мы были уверены, что свобода передвижения – это отличительная особенность сильных паспортов. Режим глобальной изоляции опроверг эти прогнозы, а с этим приходит и понимание того, что такое действительно сильный паспорт в мире, охваченном пандемией», – прокомментировал председатель совета директоров Henley & Partners и автор индекса паспортов Крис Келин.

Украина при этом за год поднялась в рейтинге на две строчки и теперь занимает 41 место с возможностью путешествовать без визы в 130 стран мира. В период сентября по январь Украина заключила взаимное безвизовое соглашение с Колумбией. Однако по факту украинцы из-за карантинных ограничений на данный момент могут свободно ездить только примерно в 50 стран.

При этом эксперты Henley & Partners дали прогноз относительно позиций Украины в рейтинге на 2021 год.

«Геоэкономическое присутствие Китая будет расширяться, особенно в Украине и Узбекистане. В этих условиях Украина будет задавать тренды. Она восстановит безвизовый режим для поездок в ЕС и получит доступ к нескольким новым направлениям. Спрос на рабочую силу в Центральной и Восточной Европе и Германии будет продолжать расти, что вызовет дальнейший миграционный отток из страны», – отметил старший исследователь в Финском институте международных отношений (Хельсинки) Григорий Нижников.

Источник: golos.ua/

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