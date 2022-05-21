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Коротко о событиях в мире

Коротко о событиях в мире

● В ЕС больше можно не носить маски в аэропортах и самолетах.

● Япония выделит 2 млн евро в поддержку безопасности украинских АЭС.

● G7 создадут Альянс для предотвращения глобального голода. И думают над созданием картеля для контроля цен на нефть из России.

● Швейцарская страховая компания Zurich Insurance продает российский бизнес и прекращает коммерческую деятельность в России.

● Twitter будет предупреждать пользователей о дезинформации о войне в Украине.

● Число внутренне перемещенных лиц в Украине превысило 8 млн человек, - ООН.

● Из России уходит главный акционер интернет-площадки Avito – голландская группа Prosus.

● Великобритания отправила в Украину более 11 млн единиц медикаментов, включая антибиотики, обезболивающие, средства индивидуальной защиты и респираторы.

● Китай незаметно увеличивает закупки российской нефти по выгодным ценам, - СМИ.

● Правительство России создало специальный штаб по восстановлению «освобожденных территорий Украины».

● Россия прекратит поставлять Финляндии газ с 21 мая.

● Главари «МИД» т. н. «ДНР» и «ЛНР» встретились в Москве с послом КНДР в России.

● В «Дії» можно оформить статус безработного и получать денежную помощь.

● Пентагон уничтожил последнюю ракету М55 с химическим оружием.

● Вчера вражеским ракетным обстрелам подверглись сразу несколько областей Украины. Ракетные удары были в Одесской, Житомирской, Полтавской, Николаевской и Харьковской областях.

● С этого дня Нацбанк отменяет ограничения на установление курса валют. Теперь банки могут продавать валюту по собственному курсу.

● Страны G7 выделят Украине $19,8 млрд в качестве финансовой поддержки.

Источник: https://t.me/u_now/49861

Новости портала «Весь Харьков»

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