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Корпорація “Богдан” підготувала велику партію вантажівок для Збройних сил України (ФОТО)

Корпорація “Богдан” підготувала велику партію вантажівок для Збройних сил України (ФОТО)

Збройні сили України незабаром отримають велику партію вантажівок “Богдан 6317”.

На підприємстві корпорації “Богдан” у Черкасах виготовили партію вантажівок “Богдан 6317” для Збройних сил України. Це вже четверта велика партія таких автомобілів за 2018 рік.

Нова партія автомобільної техніки ретельно перевіряється перед відправкою замовнику. Усього проводять понад п’ять етапів перевірок.

Передати дану партію техніки у війська планується в середині жовтня.

Нагадаємо, вантажівка “Богдан 6317” є автомобілем підвищеної прохідності. Вона створена як заміна застарілим “Урал-375”, “Урал-4320”, “ЗіЛ-131” та військовим модифікаціям автомобіля КамАЗ.

На вантажівку “Богдан 6317” встановлюється китайський 6-циліндровий дизельний двигун з турбонаддувом Weichai Power. Машина здатна перевозити до 50 осіб та буксувати причепи всіх категорій по бездоріжжю.

На підприємстві корпорації “Богдан” працює близько 400 робітників. Одна вантажівка виготовляється за три робочі зміни.

Корпорація “Богдан” підготувала велику партію вантажівок для Збройних сил України (ФОТО)

Корпорація “Богдан” підготувала велику партію вантажівок для Збройних сил України (ФОТО)

Корпорація “Богдан” підготувала велику партію вантажівок для Збройних сил України (ФОТО)

Корпорація “Богдан” підготувала велику партію вантажівок для Збройних сил України (ФОТО)

Корпорація “Богдан” підготувала велику партію вантажівок для Збройних сил України (ФОТО)

Корпорація “Богдан” підготувала велику партію вантажівок для Збройних сил України (ФОТО)

Корпорація “Богдан” підготувала велику партію вантажівок для Збройних сил України (ФОТО)

Корпорація “Богдан” підготувала велику партію вантажівок для Збройних сил України (ФОТО)

Корпорація “Богдан” підготувала велику партію вантажівок для Збройних сил України (ФОТО)

Корпорація “Богдан” підготувала велику партію вантажівок для Збройних сил України (ФОТО)

Корпорація “Богдан” підготувала велику партію вантажівок для Збройних сил України (ФОТО)

Корпорація “Богдан” підготувала велику партію вантажівок для Збройних сил України (ФОТО)

Корпорація “Богдан” підготувала велику партію вантажівок для Збройних сил України (ФОТО)

Источник: uprom.info

Автор: Владислав Христофоров, редактор Національного промислового порталу

Новости портала «Весь Харьков»

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Темы: впк, Украина

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