«Корпорации убили Линкольна, Лондон развалил Российскую империю, а Сорос правит Европой» — 12 фейков из интервью Патрушева

Николай Патрушев дал большое интервью «Аргументам и фактам». Секретарь Совбеза РФ, как всегда, порадовал читателей фейерверком фейков и конспирологических теорий. The Insider выбрал 12 наиболее ярких примеров.

1. О руке Сороса

«Как выяснилось, десятки депутатов Европарламента оказались подконтрольны структурам Дж. Сороса, а Еврокомиссия по указке одной из крупнейших в мире американской фармацевтической компании создала целый ряд коррупционных схем по закупке вакцин на десятки миллиардов евро».

Конспирологическая теория, согласно которой финансист и филантроп Джордж Сорос управляет западными политиками, является наследницей еще более старых теорий о еврейском заговоре, где фигурировали фамилии Ротшильдов и Рокфеллеров. В новой итерации, где роль «всемогущего еврея» играет Сорос, часто почему-то упоминается Европарламент (полномочия которого очень ограничены и до «мирового правительства» сильно недотягивают). Например, в октябре 2021 года тогдашний премьер-министр Словении Янез Янша опубликовал в Twitter изображение с заголовком «13 из 226 известных марионеток Сороса в парламенте ЕС». На этой схеме оказалась в том числе Софи ин'т Вельд, председатель миссии по установлению фактов о политической ситуации на Мальте, в то время изучающая соблюдение Словенией соглашений о верховенстве закона и свободе СМИ. Некоторые люди на снимке уже не являлись депутатами Европарламента, а один из них умер за полгода до этого. Позднее Янша удалил этот твит, но он успел вызвать осуждение среди евродепутатов и властей других стран ЕС, а также обвинения в антисемитизме (теорию заговора о «всемогущем Соросе» на Западе продвигают в основном антисемиты).

Что же касается «дела о вакцинах», оно и правда существует и в настоящее время расследуется Европейской прокуратурой. Вот только никакой коррупции в деле пока нет. В апреле 2021 года New York Times первой сообщила, что глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен вела переговоры с исполнительным директором Pfizer Альбертом Бурла посредством обмена текстовыми сообщениями о покупке 1,8 миллиарда доз. Содержание этих разговоров запросили журналисты и упомянутая выше депутат Европарламента Софи ин'т Вельд. Однако заместитель комиссара ЕК Вера Юрова в ответ заявила, что СМС не архивируются и не подпадают под действие правил прозрачности ЕС. Отсутствие прозрачности в «переписке» фон дер Ляйен вызвало возмущение среди депутатов Европарламента и общественных организаций, которые критиковали Комиссию за попытки избежать ответственности.

2. О том, как транснациональные корпорации убивают американских президентов

«Для ТНК даже президенты США — это лишь статисты, которым можно закрывать рот, как Трампу. Все четыре убийства американских лидеров связаны с корпоративным следом».

Про убийство четырех президентов — это смелая теория даже для Патрушева. Всем известны конспирологические истории вокруг убийства Кеннеди, причем одну из самых популярных из них придумали и целенаправленно распространили через левые американские газеты сотрудники КГБ, в первую очередь из службы А ПГУ КГБ. И в 70-е и 80-е годы, когда Патрушев служил в КГБ, работа над распространением этой дезинформации активно продолжалась. Но даже КГБ не хватило фантазии обвинить в убийстве транснациональные корпорации. А во времена убийства Линкольна ТНК и вовсе не существовало. Авраама Линкольна убил сторонник южан в Гражданской войне Джон Бут — ни о каком его участии в каких-либо корпорациях, даже национальных, ничего не известно. Сторонниками Конфедерации были и остальные три участника заговора. Президент Джеймс Гарфилд был убит душевнобольным Шарлем Гито, считавшим, что именно он привел Гарфилда к победе на президентских выборах, и добивавшимся за это места консула в Париже. Уильям Мак-Кинли был застрелен анархистом Леоном Чолгошем, который заявил, что убил президента, потому что ни один человек не может обладать огромными привилегиями, когда другие не имеют ничего.

3. О госдолге США и Великобритании

«У американцев госдолг достиг тридцать одного с лишним триллиона долларов. Долг Англии — 2,4 трлн фунтов стерлингов — стал максимальным со времен Второй мировой войны и превысил 101% валового внутреннего продукта».

На самом деле в последние два года госдолг США по отношению к ВВП постепенно сокращается (впрочем, отчасти это объясняется резким скачком в 2020 году на фоне пандемии COVID-19).

То же самое происходит в Великобритании, где общий внешний долг в отношении к ВВП снижается даже безотносительно пандемийного скачка.

Болезненная фиксация Патрушева на госдолге США наблюдается не первый год, а в июле 2022 года он и вовсе предрек США скорый дефолт. Экономику, очевидно, в КГБ изучали плохо: из-за того что госдолг США номинирован в долларах, он сам по себе к дефолту привести не может, тем более, в условиях, когда доля доллара США в валютных резервах центробанков мира составляет 62% и доллар участвует в 88% сделок по торговле валютой. Долговые обязательства США важны для глобального финансового рынка, их используют частные компании и иностранные государства как способ надежного хранения капитала. Причем покупатели бумаг нуждаются в этих инструментах почти так же сильно, как и выпускающие их Соединенные Штаты. Если же какая-то из стран — держателей американских облигаций внезапно пожелает полностью от них избавиться, ей придется или ждать сроков их погашения, или продать свои облигации на открытом рынке. Одномоментная продажа большого объема бумаг вызовет обвал цен на них, и другие держатели долга просто скупят облигации по более низкой цене, существенно повысив доходность своих инвестиционных портфелей.

Да и нет никаких оснований считать госдолг США «слишком большим», ведь он примерно равен ВВП страны — это серьезный, но не критичный показатель. Скажем, японский внешний долг вдвое выше ВВП, но о грядущем японском дефолте не говорят даже кремлевские пропагандисты.

4. О том, как транснациональные корпорации выкачивают ресурсы из других стран

«Именно так ведут себя сегодня и транснациональные компании, предпочитающие наращивать свои капиталы за счет выкачивания ресурсов из других стран».

Когда Патрушев в середине 70-х заканчивал высшие курсы КГБ, методички были иные, но мир изменился, и сегодня крупнейшие западные корпорации не имеют никакого отношения к ресурсам и не могут ничего «выкачивать». В основном это IT-компании: в топ-5 крупнейших корпораций мира сегодня входят Apple, Microsoft, Alphabet (Google), Amazon. Единственная компания в топе, которая действительно выкачивает ресурсы, — нефтяная Saudi Aramco, принадлежащая Саудовской Аравии, но к саудовцам у Патрушева, судя по всему, претензий нет.

Именно инвестиции транснациональных компаний для многих развивающихся стран стали источником дополнительных рабочих мест и инвестиций, которые вытягивают их из нищеты, в том числе и за счет налогов, которыми ТНК пополняют местные бюджеты. Если же большие корпорации только «высасывают ресурсы», как утверждает Патрушев, то непонятно, зачем Владимир Путин каждый год проводит Петербургский экономический форум, основная цель которого — привлечь эти самые корпорации для работы в России.

5. О «золотом миллиарде»

«В условиях кардинальных изменений в мире цель корпораций — сохранить систему глобальной эксплуатации. Во главе ее — элита бизнесменов, которые себя не связывают ни с одним государством. Под ней — так называемые развитые страны мира, а также “золотой миллиард”. А далее — остальное человечество, презрительно именуемое “третьим миром”».

Понятие «золотого миллиарда», которое, кстати, регулярно использует в своих речах и Путин, — конспирологическая концепция, согласно которой ресурсы на планете ограничены, и самые богатые страны, общая численность населения которых составляет примерно миллиард человек, искусственно ограничивают развитие остальных стран, чтобы все ресурсы достались только им. Ни на Западе, ни где-либо еще, кроме постсоветского пространства, эта идея не известна. Впервые выражение «золотой миллиард», по-видимому, появилось в 1990 году, когда в малоизвестном издании «Воскресенье» вышла статья советского экономиста Анатолия Цикунова (псевдоним — А. Кузьмич) «Что такое „золотой миллиард” людей на Земле, и почему нищают советские люди?»

Автор утверждал, что перестройка в СССР — часть всемирной перестройки, цель которой — подчинить развитым странам Запада весь остальной мир и с помощью транснациональных корпораций превратить его в сырьевую колонию. По мнению этого советского догматика, переход к капиталистическим отношениям в СССР был предпринят с целью организации доступа транснациональных корпораций к ресурсам страны. В России эта конспирологическая концепция до сих пор популярна в некоторых кругах, правда, ее сторонники не могут объяснить, почему уровень жизни и темпы развития стран третьего мира положительно коррелируют с приходом в эти страны транснациональных корпораций, а не наоборот, как предсказывает их теория.

6. О том, как Лондон развалил империи

«Так действовали и ранее, когда, например, Лондон по итогам Первой мировой войны развалил империи и наштамповал из них десятки стран».

Единственная империя, которую развалил Лондон, — это империя британская, но непонятно, почему Патрушев это вменяет Лондону в вину, до этого в апологетике британского империализма он замечен не был.

Всего во время и после Первой мировой войны распалось четыре империи: Российская, Австро-Венгерская, Османская и Германская. Российская распалась по итогам Февральской революции и Октябрьского переворота 1917 года, и при чем тут Британия, неясно. Ленина обвиняли в том, что он был немецким шпионом, но не английским (Англия в составе Антанты воевала против большевиков, а не за).

Так же обстоит дело и с распадом других империй. Согласно Версальскому мирному договору, Австро-Венгрия и Германия, разумеется, теряли территории, но распад империй происходил из-за давления снизу, а не сверху. Входящие в Австро-Венгрию государства начали провозглашать независимость в основном из-за массовых демонстраций, проходящих по всей империи. В свою очередь поводом для демонстраций стали поражение в Первой мировой войне, неурожай 1918 года и экономический кризис. Распад Германской империи произошел в результате Ноябрьской революции — восстания в ноябре 1918 года с участием рабочих, солдат, коммунистов, социал-демократов и других сил, а также последующего отречения кайзера Вильгельма II от престола. Поводом для революции, опять же, стало поражение в Первой мировой войне и экономические трудности.

Отчасти слова Патрушева правдивы лишь в отношении распада Османской империи, которая была разделена согласно Севрскому мирному договору. Однако он лишь довершил процесс, который, шел уже давно. Еще до начала Первой мировой у Константинополя отобрали множество территорий (причем по большей части это сделала Российская империя), в ряде случаев страны, входящие в состав Османской империи, просто вышли из нее в одностороннем порядке (например, как это сделала Болгария в 1908 году).

7. О том, как в Украине запрещают говорить на русском языке

«Миллионам людей запрещают говорить на родном им с рождения русском языке, заставляют забыть свои истоки».

В Украине никогда не запрещали и не планировали запрещать говорить на русском языке. В действующей конституции страны даже содержатся гарантии для языков национальных меньшинств, особенно русского:

«В Украине гарантируется свободное развитие, использование и защита русского языка, других языков национальных меньшинств Украины».

8. О том, что в нападении России на Украину виноваты США

«Запад в угоду своих амбиций практически уничтожает украинский народ, заставляя активное поколение гибнуть на поле боя и доводя остальное население до нищеты...

События на Украине — это не столкновение между Москвой и Киевом, это военное противостояние НАТО, а прежде всего США и Англии, с Россией. Боясь прямого соприкосновения, натовские инструкторы загоняют на верную смерть украинских парней».

Логика Патрушева здесь вызывает много вопросов. Если война в Украине — коварный план НАТО, зачем Путин решил в нем участвовать? Как инструкторы загоняли бы на смерть украинских парней, если бы российский президент не объявил «специальную военную операцию»?

9. О том, как в Крыму не запрещают украинский язык и украинскую культуру

«Обратите внимание, в Крыму украинский язык сохраняется как один из государственных. Во многих городах продолжают действовать украинские культурные центры, ансамбли украинских песни и танца».

Формально, конечно, украинский, как и крымско-татарский в Крыму, по-прежнему считаются государственными, но на практике они всячески вытесняются. Достаточно посмотреть официальные цифры: например, в 2022/2023 учебном году в общеобразовательных организациях Республики Крым обучение проводится на русском языке — 222,8 тысячи учащихся (96,7 %), на крымско-татарском языке — 7,3 тысячи учащихся (3,2%), на украинском языке — 197 учащихся (0,1 %). Однако даже эти цифры, возможно, преувеличены. Так, в 2020 году руководитель «Крымско-татарского ресурсного центра» Эскендер Бариев в интервью «Крым. Реалии» сообщал, что в аннексированном Крыму официально числится лишь одна школа с изучением украинского языка — в Феодосии, «но, по данным местных жителей, и это неправда, язык там не изучают». По информации «Крым.Реалии», школьные администрации под разными предлогами (большая нагрузка, отсутствие преподавателей, помещений) отказывают детям в изучении украинского языка даже как предмета, не говоря уже об открытии украинских классов.

С отказами проводить судопроизводство на каком-либо из языков, кроме русского, сталкиваются крымские адвокаты. А в июне 2022 года Русская православная церковь подчинила себе приходы Украинской православной церкви, остававшиеся на полуострове, где богослужение проводилось на украинском языке.

Что касается украинских песен в Крыму, достаточно вспомнить многочисленные случаи преследования за их исполнение. Например, за песню «Червона калина», которую спели победительница конкурса «Миссис Крым — 2022» Ольга Валеева и ее подруга в октябре 2022 года, девушек признали виновными по двум статьям: о дискредитации российской армии (20.3.3 КоАП РФ) и о пропаганде нацистской или экстремисткой символики (20.3 КоАП РФ). Валееву оштрафовали, а ее подругу посадили на 10 суток.

10. О том, как США создали террористические организации, от «Аль-Каиды» до «Талибана» и ИГИЛ

«Сами создавали для достижения своих целей террористические организации, такие как «Аль-Каида», «Движение Талиба» или ИГИЛ, и сами с ними же боролись. Устраивая показательную ликвидацию лидеров террористов, как Усама бен Ладен, сотню новых готовили и вооружали».

Из всех конспиролгический теорий Патрушева — это его самая любимая (ранее The Insider ее уже опровергал). Создатель «Аль-Каиды» Усама бен Ладен в 1980-х годах поддерживал афганских моджахедов, боровшихся против советской оккупации. США тогда сотрудничали с моджахедами; по некоторым версиям (впрочем, до сих пор ничем не подтвержденным), американское финансирование получал и бен Ладен.

Но с «Талибаном» ситуация принципиально иная. Это радикальное суннитское исламистское движение возникло уже в 1990-х годах и поставило целью свергнуть правительство во главе с президентом Бурхануддином Раббани, созданное моджахедами после вывода советских войск. Источники финансирования «Талибана» в первые годы его существования неизвестны; по некоторым предположениям, к этому причастны Саудовская Аравия, ОАЭ и Пакистан. Но совершенно невозможно понять, зачем США понадобилось бы в ситуации, когда СССР ушел из Афганистана и вообще распался, а холодная война считалась оконченной, поддерживать агрессивную антизападную исламистскую группировку, боровшуюся против лояльного по отношению к Западу правительства Афганистана и «Северного альянса» Бурхануддина Раббани. Кстати, напомним, что сейчас представителей «Талибана» принимают на официальном уровне именно в России, а не в США.

Версия о создании американцами ИГИЛ еще более абсурдна, так как с самого основания этой террористической организации США вели против нее кровопролитную войну. Можно говорить лишь о том, что после вторжения американцев в Ирак в 2003 году в стране начался подъем террористической деятельности, который поспособствовал росту популярности «Исламского государства». Позднее эти ошибки американской администрации признавал, например, Барак Обама.

11. О том, что США вывели войска из Афганистана, чтобы сосредоточиться на Украине

«Присутствие США в Афганистане обернулось не борьбой с терроризмом, а созданием многомиллионных коррупционных схем и многократного увеличения производства наркотиков. Внезапный уход же американцев из этой страны, как оказалось, во многом был связан с тем, чтобы сосредоточиться на Украине, где, по их оценкам, подготовка киевского марионеточного режима к наступательным антироссийским действиям шла успешно. Кстати, это подтвердил и госсекретарь США Блинкен, заявивший, что если бы американские военные не покинули Афганистан, то Вашингтон не смог бы выделять столько средств Украине. Кроме того, часть вывезенной с афганской земли техники была переброшена в Европу, в основном в Польшу, позволив европейцам проводить милитаризацию киевского режима».

Уход США из Афганистана действительно облегчил последующую помощь Украине. Однако здесь есть уже упоминавшееся противоречие: получается, Вашингтон, выведя войска из Афганистана летом 2021 года, точно знал, что в феврале 2022-го Путин примет решение напасть на Украину? Всё это характеризует российского президента как марионетку, которая лишь осуществляет коварные планы США по «милитаризации киевского режима».

12. О том, как спецслужбы США вербовали бывших нацистов во время холодной войны

«После 1945 года американцы, англичане и подконтрольные им западногерманские власти отчитались о денацификации своей зоны оккупации Германии, при этом спасенных от наказания нацистов использовали для создания вооруженных сил ФРГ, а также агентурной сети американской и английской разведок, в том числе для тайных операций против стран социалистического лагеря.

ЦРУ, которое до 1948 года именовалось управлением стратегических служб США, активно использовало бывших сотрудников Абвера и управления имперской безопасности гитлеровского рейха для создания новых немецких спецслужб».

Действительно, ЦРУ помогло уйти от наказания главе гестапо в Вене Францу Хуберу, ответственному за отправку десятков тысяч человек в лагеря смерти. В течение нескольких десятилетий после Второй мировой войны американская разведка завербовала по меньшей мере 1000 бывших нацистов для работы против стран «коммунистического блока» в холодной войне. Однако Патрушев умалчивает о том, что и КГБ активно использовал бывших нацистов для агентурной работы, например, офицера СС Хайнца Фельфе. Будучи агентом КГБ, Фельфе возглавлял в ФРГ отдел «Контрразведка Советский Союз», то есть должен был выслеживать сам себя. Сейчас российские СМИ и официальные лица представляют Фельфе «героем» и «суперагентом КГБ», а в 2008 году он принимал поздравления с 90-летием от ФСБ и Службы внешней разведки. Кроме того, не будем забывать, что НКВД сотрудничал с гестапо еще во время Второй мировой войны до лета 1941 года, депортируя из СССР немецких и австрийских беженцев, пытавшихся спастись от нацистов.

Джерело: theins.ru

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