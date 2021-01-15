Кошти для виплати допомог, компенсацій, грошового забезпечення, пільг і житлових субсидій найближчим часом надійдуть на рахунки всіх отримувачів

Міністерством соціальної політики на початку тижня профінансовано регіональні органи соціального захисту населення відповідно до поданих заявок щодо потреби у коштах для виплати деяких видів допомог, компенсацій, грошового забезпечення, пільг і житлових субсидій за січень 2021 року з подальшим спрямуванням коштів на рахунки одержувачів, відкриті в установі уповноваженого банку, або через виплатні об’єкти АТ “Укрпошта”.

Таким чином, найближчим часом кошти за січень надійдуть на рахунки всіх отримувачів.

Источник: msp.gov.ua

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