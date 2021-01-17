Кошти для здійснення виплати деяких видів допомог, пільг і житлових субсидій за січень 2021 року вже перераховано на рахунки одержувачів

Мінсоцполітики ще 11 січня цього року було спрямовано кошти регіональним органам соціального захисту населення для здійснення виплати деяких видів допомог, компенсацій, грошового забезпечення, пільг і житлових субсидій за січень 2021 року.

За наявною у Міністерстві інформацією від регіональних органів соціального захисту населення, перераховані кошти спрямовано на банківські рахунки одержувачів або для виплати через АТ “Укрпошта”.

Кошти за січень вже перераховано на рахунки одержувачів відповідних видів соціальної підтримки та поштові об’єкти АТ “Укрпошта”.

Источник: kmu.gov.ua

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