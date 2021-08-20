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Кошти на виплату допомоги 145 тисячам дітей із багатодітних малозабезпечених сімей направлено в регіони

Кошти на виплату допомоги 145 тисячам дітей із багатодітних малозабезпечених сімей направлено в регіони

На виконання соціальних ініціатив Президента України Володимира Зеленського з метою підтримки багатодітних родин, які належать до категорії малозабезпечених, сьогодні Мінсоцполітики направлено у регіони 290 мільйонів гривень для виплати допомоги до навчального року на майже 145 тисяч дітей з багатодітних малозабезпечених сімей.

Урядом запроваджена у 2021 році виплата одноразової грошової допомоги на дітей з багатодітних малозабезпечених сімей для підготовки до навчального року у сумі 2 000 гривень на кожну дитину, яка станом на 1 серпня 2021 року має вік 6 – 18 років (включно).

Виплата одноразової грошової допомоги буде проведена органами соціального захисту населення без звернення батьків.

Источник: msp.gov.ua

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