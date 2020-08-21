Кошти отримані малозабезпеченими сім'ями та одинокими матерями в період карантину залишаться в родинах

З огляду на високу пріоритетність питання забезпечення належної державної підтримки найбільш вразливих верств населення, особливо родин із дітьми, Урядом і надалі вживатимуться заходи щодо соціального захисту малозабезпечених сімей в період карантинних обмежень.

З метою посилення соціального захисту громадян на період карантину або обмежувальних заходів, пов’язаних із поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS–CoV–2 та на виконання Закону України „Про внесення змін до деяких законодавчих актів, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)” Урядом прийнято постанову Кабінету Міністрів України „Деякі питання надання державної соціальної допомоги” від 08.04.2020 № 264.

Зазначеною постановою передбачено, що призначення, перерахунок і виплати різних видів державної соціальної допомоги здійснюються без необхідності особистого звернення до органів соціального захисту населення.

Проте, у випадках коли особа звертається до органів соціального захисту населення із заявою та необхідними документами проводиться перерахунок розміру виплачених соціальних допомог.

2 червня поточного року Верховною Радою України прийнято Закон України „Про внесення змін до деяких законів України щодо підвищення соціальних гарантій для окремих категорій осіб” на виконання якого Урядом 22 липня 2020 прийнято постанову Кабінету Міністрів України „Деякі питання виплати державної соціальної допомоги № 632.

Постановою передбачено, що з1 липня поточного року допомога на дітей одиноким матерям та малозабезпеченим сім’ям надається на однакових умовах з урахуванням майнового стану сім’ї та факту зайнятості працездатних членів сім’ї.

У зв’язку із проведенням перерахунків розмірів допомоги на дітей одиноким матерям та малозабезпеченим сім’ям після подання заявниками підтверджуючих документів було з’ясовано, що деякі родини не мали право на продовження допомог.

З метою врегулювання питання забезпечення сімей державною підтримкою в період карантину, Мінсоцполітики підготовлено проект нормативно-правового акта, яким буде встановлено, що кошти отримані малозабезпеченими сім’ями та одинокими матерям в період карантину залишаться в родинах.

Источник: msp.gov.ua

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