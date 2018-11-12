Кот дорогу перешёл: как в Харькове прошли открытые обсуждения тарифов

12 ноября в актовом зале коммунального предприятия «Харьковские тепловые сети» состоялись «открытые обсуждения».

Такова процедура. Промежуточный этап перед утверждением тарифов Нацкомиссией, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.

«Открытые обсуждения» в этом отопительном сезоне стали первой возможностью журналистов призвать чиновников к ответу — за несвоевременную подачу тепла и отсутствие горячей воды, неоконченные к отопительному периоду реконструкции и не до конца понятные потребителю отношения «ХТС» с ТЭЦ-5, обернувшиеся неудобствами для жителей двух районов.

Спустя полтора месяца после официального старта отопительного сезона тепла не было в нескольких сотнях домов коммунальной собственности, а о горячей воде некоторые продолжают мечтать до сих пор.

Как ни старались пиарщики мэрии перевести внимание на виды осеннего Харькова, комментарии горожан на странице Геннадия Кернеса в Facebook всё чаще взывали к отоплению. Очевидно поэтому, после десятков жалоб от харьковчан, на сайте горсовета появилось сообщение о «поручении» Харьковского городского головы «Теплосетям» — решительно дать тепло во всё дома до субботы, 10 ноября.

Было ли выполнено «поручение» в срок? Кто знает. Да и кому теперь интересно?

Спикер мэрии Юрий Сидоренко, брошенный руководством на амбразуру, не ответил на вопрос «МедиаПорта» о ситуации с теплом 10 ноября. Деликатно отмалчивался. Что уж говорить о пресс-секретаре «Харьковских тепловых сетей» Татьяне Чуйковой, в прямом смысле слова грудью защищающей начальство «информационными запросами» и строго соблюдающей короткие и выходные дни.

По свежей версии пресс-службы горсовета, на сегодня тепло дали в 100% домов. Дошло ли оно до потребителей? Каковы масштабы аварийности на этот час? В условиях, когда, как выяснилось, с 15 октября произошло 608 порывов.

Отчёты горсовета в исполнении ретранслирующего с распечатки Сидоренко выглядят сомнительными на фоне потока жалоб в адрес «ХТС».

Вот и сегодня на обсуждениях эти сомнения отчасти подтвердил житель дома по улице Руставели, 42/1. Батареи по этому адресу были тёплыми три дня.

«Может, [повышение тарифов] экономически и правильно. Но мы как потребители должны платить непосредственно за услуги. А если этой услуги нет?» — смело спросил он у заместителя главного инженера «ХТС» Евгения Зинченко.

Гендиректора Сергея Андреева на обсуждении не было. На минувшей сессии, когда неугодные Кернесу депутаты просили Андреева к трибуне, его «отбил» сам мэр — мол, здесь не место для докладов руководителей КП. На исполкомах директор «ХТС», если и появляется, то всякого общения с журналистами избегает — спасается бегством. Удовлетворил только провластные «Харьковские известия», и то — в первый день сезона, когда ещё теплилась надежда на удачный старт.

Появление на слушаниях Евгения Зинченко, некогда бессменного главного инженера предприятия, для корреспондента «МедиаПорта» стало неожиданностью — ещё в сентябре в пресс-службе «Теплосетей» уверяли, что он на пенсии. Вероятно, оберегали от назойливой прессы. Теперь говорят: да, пенсионер по возрасту, просто перевёлся на другую должность.

От руководящих функций это его не спасло.

Наладить коммуникацию и добиться внятных ответов на все вопросы от главных действующих лиц в президиуме участникам сегодняшних обсуждений удавалось с трудом.

Замдиректора «ХТС» по экономическим вопросам Марина Магомедова на понятном для себя языке цифр, графиков и постановлений НКРЭКУ отчеканила обоснование. Тарифы уточнили, снизив прежде опубликованные на сайте «ХТС» расчёты на 5-6%. На реплику из зала о заявлении премьер-министра Гройсмана, который назвал максимально возможным повышение тепла на 16% (у «ХТС» — 17,9% — ред.), Магомедова сказала: «Не могу знать, кто рассчитывал 16%. Я не отвечаю за специалистов Кабмина».

Житель дома по улице Руставели оказался единственным представителем громады, кто поднял вопрос качества услуг. Тогда к микрофону потянулись представители «Харьковского антикоррупционного центра» Евгений Лисичкин и Дмитрий Булах.

Завидев их, заместитель Харьковского городского головы по вопросам ЖКХ Андрей Руденко оживился.

После выступления на недавнем заседании НКРЭ активисты растянули его речь на цитаты. Сегодня этот цитатник рисковал пополниться вновь.

«За что мне стыдно? Я вам что-то должен? Я свою работу выполняю. И с работы вчера вышел в восемь вечера», — нервно реагировал на общественность Руденко, уходя от ответов о долгах предприятия, взаимоотношениях «ХТС» и ТЭЦ-5.

Не церемонясь, заместитель городского головы перешёл на личности.

«Вы, товарищ Булах, будущий уголовник. Такие, как вы, страну закопали», — срываясь на крик, перебивал вице-мэр.

Даже когда Зинченко настроился отвечать, вице-мэр отбирал у него микрофон, аргументируя своё поведение узкой темой собрания.

«Всё, что касается экономики предприятия, взаимоотношений с другими предприятиями, это вопрос их внутренней работы», — сказал он.

«Вопрос экономики тесно связан с качеством услуг», — не сдержался уже и корреспондент «МедиаПорта», и другие журналисты.

«Вы знаете, у нас в экономику предприятия не лезет только, наверное, извините, не хочу никого обидеть, кот, который бегает по улице!» — сказал заместитель городского головы.

Неизвестно, куда эта дорожка завела бы Андрея Руденко, если бы не Евгений Зинченко.

Под давлением представительниц «ХТС», возмущённых самим присутствием общественности, старожил предприятия закрыл обсуждения. Заранее предупредив, что ничего из сказанного «не по теме» в протокол не занесут.

Про кота, стало быть, тоже.

МедиаПорт: Новости Харькова и Украины