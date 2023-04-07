Котельня та міська лікарня – перші у планах відбудови Ізюма

В Ізюмі пройшла нарада з керівництвом міста та профільних департаментів за участі заступника начальника ХОВА Михайла Харнама. Тема – обговорення варіантів забезпечення опаленням центральної частини Ізюма та відновлення Ізюмської центральної міської лікарні.

Після прямого ракетного влучання ворога в Ізюмі було розбито котельню, що обслуговувала майже півтори тисячі квартир. Відтоді запустити теплопостачання так і не вдалося.

«Щоб розпочати 2023-2024 опалювальний сезон вчасно є кілька варіантів розвитку подій. Або відбудувати стару котельню, що практично нереально. На її місці суцільна вирва. Чи перейти на блочно-модульні котельні з альтернативними видами палива. Нині це універсальне рішення для теплового забезпечення будинків будь-якого призначення. Серед переваг використання такого джерела теплопостачання – економія витрат і часу на будівельні роботи, виготовлення проєктно-кошторисної документації тощо», – зазначив Михайло Харнам.

Під час наради домовилися, що остаточне рішення буде ухвалене після детального вивчення потужностей обох варіантів опалення та можливостей для встановлення тієї чи іншої котельні. Також фахівці ще мають провести відповідні розрахунки щодо використання різних видів палива.

Окрім цього, порушили питання щодо відбудови Ізюмської центральної міської лікарні Піщанської Богоматері, яку будуть реконструйовувати завдяки першій леді України Олені Зеленській. Ізюмська лікарня також була пошкоджена внаслідок збройної агресії рф.

«Нині за дорученням начальника ХОВА Олега Синєгубова, який вважає реконструкцію цього закладу охорони здоров’я пріоритетним завданням, відпрацьовуємо підготовку проєктної документації. До війни ця лікарня була однією з найбільших на Харківщині. Обслуговувала майже 150 тисяч осіб, – сказав Михайло Харнам. – Щоб поновити її потужності, відновити розгромлені приміщення, привести до ладу корпуси, побиті осколковими влучаннями, збільшити медичні площі, придбати і встановити знищене медичне обладнання, сьогодні відпрацьовували вихідні дані для проєктних робіт».

Заступник начальника ХОВА доручив відповідальним особам розв’язати питання з обстеження пошкодженого об’єкту щодо можливостей його експлуатації. Зокрема, попросив розглянути можливість демонтажу частини наявних будівель в установленому законом порядку. Також будуть визначені потреби в збільшенні дозволеної електричної потужності та технічних умов для підключення лікарні до інших інженерних мереж, отримання відповідних дозволів від органів охорони культурної спадщини тощо.

Агентство Телевидения Новости