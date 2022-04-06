Міністерство цифрової трансформації України припинило виплачувати 1000 гривень «єПідтримки» за вакцинацію проти коронавірусної хвороби.

Відповідно до постанові Кабінету міністрів України № 199 від 04 березня 2022 року «Питання надання у 2022 році застрахованим особам одноразової матеріальної допомоги у зв’язку із втратою частини заробітної плати (доходу), робота (економічна діяльність) яких тимчасово зупинена внаслідок проведення бойових дій під час воєнного стану в Україні» (https://bit.ly/3JjmTck ), так звану «ковідну тисячу» припинили виплачувати через зміну напрямку допомоги.

Кошти, виділені для виплати “ковідної тисячі” перепрофільовані. Тепер із цих видатків виплачуватимуть 6500 гривень найманим працівникам, за яких сплачується ЄСВ, та ФОПам усіх груп з областей, де ведуться найактивніші бойові дії. Загалом Міністерство економіки має виділити 21 905 млн. гривень на програму «єПідтримка». Поки це стосується людей, які живуть в областях, де ведуться найактивніші бойові дії.

Починаючи із 8 березня 2022 року, громадяни в межах «єПідтримки» можуть отримати 6500 грн допомоги. Як і хто може отримати цю допомогу за посиланням – https://bit.ly/3IkPywn

З набранням чинності постанови про виплати 6500 гривень прийом заяв по програмі 1000 гривень припинено.

Проте за інформацією служби підтримки «Дія», громадяни, які вже залишили заявки до припинення прийому заяв, гроші отримають. Мінцифри відповідають лише за технічну реалізацію цієї програми, за інші питання — Міністерство економіки тощо.

Нагадуємо, що із 25 лютого 2022 року, що гроші з «єПідтримки» можна витратити на допомогу українській армії. А пізніше було зняті всі обмеження — гроші можна витрачати на будь-які продукти чи товари.