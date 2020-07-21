КПВВ забезпечують пропуск громадян, однак блокування з боку ЗФ РФ не виключені

Державна прикордонна служба навіть в умовах карантинних обмежень надає можливість переміщення через КПВВ «Станиця Луганська», «Мар’їнка», «Новотроїцьке».

Державна прикордонна служба навіть в умовах карантинних обмежень надає можливість переміщення через КПВВ «Станиця Луганська», «Мар’їнка», «Новотроїцьке», аби у визначений час забезпечити пропуск осіб, які мають нагальну потребу поїздки.

Втім, штаб ООС отримав інформацію від тристоронньої контактної групи про те, що російсько-окупаційні війська надають дозволи на перетин лінії розмежування в напрямку ТОТУ не всім громадянам і лише у визначені бойовиками дні.

Держприкордонслужба інформує про блокування збройними формуваннями РФ пропуску і можливі ризики при перетинанні лінії розмежування на виїзд до ТОТУ. Наразі прикордонники та правозахисні організації проводять роз’яснювальну роботу з цивільними особами, адже головне для нас – збереження здоров'я та життя цивільного населення.

КПВВ «Новотроїцьке» продовжує функціонувати в штатному режимі щоденно з 07:00 до 20:00. Станом на 12:00 сьогодні через КПВВ «Новотроїцьке» до ТОТУ попрямували 92 особи і 5 транспортних засобів. До контрольованої території України – 39 осіб та 3 транспортних засоби. Через «Станицю Луганську» на вихід до ТОТУ прослідували 300 осіб, в бік контрольованої Україною території – 329 осіб.

Источник: dpsu.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»