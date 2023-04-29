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"Країни вже нема": медведєв новими заявами викликав гнів Молдови

Країни вже нема: медведєв новими заявами викликав гнів Молдови

Молдавское Министерство иностранных дел и евроинтеграции вызвало посла России Олега Васнецова в связи с неприемлемыми высказываниями российских чиновников в отношении Молдовы.

Об этом в пятницу заявили в молдавском дипведомстве, сообщает "Европейская правда".

"Министерство иностранных дел и евроинтеграции не будет комментировать абсолютно неприемлемый язык заявлений, которые сегодня сделали некоторые российские чиновники, но мы подчеркиваем, что посол Российской Федерации в Молдове Олег Васнецов будет вызван в министерство для дачи объяснений относительно заявлений в адрес нашей страны", – отметили в ведомстве.

В пятницу заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, комментируя заявление премьера Молдовы Дорина Речана о запрете на въезд президенту РФ Владимиру Путину, сказал, что "такой страны уже нет", поскольку "ее продали Румынии".

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявление Медведева, сказал, что видит "дрейф в сторону поглощения со стороны Румынии" и "сознательное урезание своего собственного суверенитета".

Джерело: eurointegration.com.ua

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