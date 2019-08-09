Сегодня 09:24
Просмотров: 60
Красный крест направил на неподконтрольную Украине территорию 230 тонн помощи
Международный комитет Красного Креста (МККК) направил в отдельные районы Донецкой и Луганской областей 231,2 тонны гуманитарной помощи.
Об этом сообщает пресс-центр Госпогранслужбы.
На временно неподконтрольную территорию проследовало 13 грузовых автомобилей с продуктовыми наборами, лекарственными средствами и строительными материалами.
Напомним, как ранее сообщала группа ИС, в апреле Международный комитет Красного Креста (МККК) также направил на временно оккупированные территории Донецкой области 13 грузовиков гуманитарной помощи. Тогда общий вес гумпомощи составил около 217 тонн.
Источник: sprotyv.info
Темы: ордло
Загрузка...