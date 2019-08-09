Красный крест направил на неподконтрольную Украине территорию 230 тонн помощи

Международный комитет Красного Креста (МККК) направил в отдельные районы Донецкой и Луганской областей 231,2 тонны гуманитарной помощи.

Об этом сообщает пресс-центр Госпогранслужбы.

На временно неподконтрольную территорию проследовало 13 грузовых автомобилей с продуктовыми наборами, лекарственными средствами и строительными материалами.

Напомним, как ранее сообщала группа ИС, в апреле Международный комитет Красного Креста (МККК) также направил на временно оккупированные территории Донецкой области 13 грузовиков гуманитарной помощи. Тогда общий вес гумпомощи составил около 217 тонн.

Источник: sprotyv.info

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