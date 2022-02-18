Красный Крест опроверг обстрел своего конвоя на Донбассе

Международный комитет Красного Креста (МККК) опроверг обстрел своего конвоя на Донбассе. В организации подчеркнули, что в районе КПВВ «Счастья» их машин не было.

Об этом сообщил спикер делегации МККК в Украине Александр Власенко.

«Эта информация не соответствует действительности. Наших конвоев в указанном районе сегодня не было», — отметил он.

Напомним, информация об обстреле гуманитарного конвоя Красного Креста появилась днем 18 февраля. Сообщалось, что это произошло во время прохождения машинами организации контрольного пункта въезда-выезда (КПВВ) «Счастье».

Отметим, по данным Министерства обороны Украины, за минувшие сутки, пророссийские боевики совершили 60 обстрелов на Донбассе, в том числе 43 раза из запрещенного оружия.

Источник: РБК-Украина

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