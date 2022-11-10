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Кратко по результатам промежуточных выборов США

Кратко по результатам промежуточных выборов США

С учётом инфляции, внутренних проблем, вызванных экономическими преобразованиями и внешней турбулентностью, Байден и Демократическая Партия потеряли меньше мест, чем обычно теряет любая правящая партия президента в спокойное время процветания. Фактически имеем "фундаментальный разворот", когда полудурки-популисты из среды республиканцев (в основном группа Трампа) резала рейтинги своей же партии, превращаясь в маргинальное быдло-лобби, за что оным - благодарность (в Конгресс могло бы попасть больше таких "кротов изоляционизма", если бы хоть один представитель MAGA пользовался головой по прямому назначению, а не только в неё ел и из неё орал).

С учётом спорно качающегося рейтинга самого Байдена и соответственного влияния на рейтинг демократов Республиканская Партия взяла существенно меньше, чем говорили "американские политические эксперты", но фактически столько, сколько говорил я, говоря о минимальном (а не о существенном) электоральном разрыве.

Главное - люди Трампа в своем большинстве проиграли выборы. От него прошло несколько маргиналов, одна сумасшедшая бабень и в принципе всё. Основная группа "новых" Республиканцев - это либо открытые противники Трампа, либо "закрытые" критики, которые открыто огласили об активной внешней политике.

В принципе, изоляционизм не прошел.

Свою "бурную неделю в рядах демократов" Циник провел феноменально и, исходя из результатов выборов, достаточно успешно, если соотносить с тенденцией рейтингов партии все предыдущие 2 года.

Также результаты выборов подсветили новых (но уже известных) лидеров Республиканской Партии, и все они на голову обходят рыжую бестию, при этом являясь адекватными представителями внешнего курса США. Так что республиканцы вполне вероятно в течение ближайших 2-3 электоральных циклов вернутся в свою прежнюю ипостась "борьбы со злом", а не примыкания к оному. Это радует.

Джерело: https://t.me/cynic2020/7602

Новости портала «Весь Харьков»

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