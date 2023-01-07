Пообщался со старым другом из Израиля, прилетевшим на зимние праздники в Вашингтон.

Кратко по войне, Израилю, иранской угрозе и т.д:

- Израиль занимает смешанную позицию в войне. Безусловно, никакой поддержки РФ нет, но поддержка Украины значительно меньше, чем та, которую Израилю было бы выгодно осуществлять, становясь субъектом поствоенного передела.

- Израиль не воспользовался ситуацией. Руководству не удалось наладить "рельсы Эрдогана", получая санкционно-переговорные дивиденды. Израилю не удалось стать и точкой привлечения богатых бегущих россиян, из-за чего Израиль потерял одновременно и финансовые, и политические, и международные очки.

- Израиль в начале войны ставил на переговорную площадку, однако оказался недостаточно "хитрым", чтобы обыграть Турцию на этом поле и недостаточно дальновидным, чтобы переговорные рельсы свернуть на военные, как это сделал Макрон, который внёс Францию в поствоенный порядок как одну из главных опор законного переустройства. Фактически, Париж будет одной из главных столиц, делящих деньги и влияние после войны, хотя начинали Франция и Израиль с одной и той же переговорной точки.

- Израиль не очень доволен прежним подходом Украины к Израилю. Украина как-то исторически действовала "перпендикулярно" израильским интересам. Причем эта навязчивая "кость вам в глотку" ощущалась в большинстве голосований в ООН, каким бы смехотворным влияние ООН ни было. Между Израилем и Украиной сложилась взаимная атмосфера дистанцирования и недоверия: "сначала одни не то сказали, потом вторые не так интерпретировали, третьи не так проголосовали, четвертые обиделись, а нынешние с обеих сторон стеснительно опускают глаза". В принципе, эта отстранённость могла стать причиной, по которой Израиль действует осторожно, нерасторопно и неохотно, причем делая себе же хуже в дальнейшей перспективе.

- Израиль спустя 10 месяцев возвращается в повестку и опять со странными кивками в сторону Путина. Израиль слишком поздно пытается быть удобным: все дивиденды от "окучивания лоха" уже получил Эрдоган. Сливок в этом аспекте больше нет; Турция выдоила весь потенциал из лоббизма, дальше у главной "бурятки" буренки соски отвалятся...

- Израиль предоставляет Украине достаточно ценную информацию, однако не работает на упреждение, тем самым способствуя распространению иранской угрозы. Сотрудничество России и Ирана не столь опасно для Украины (Украине помогут против всех иранских угроз), сколько для Израиля, поскольку взамен дронов и вероятно ракет Иран получает ресурсы, в том числе технологические, для борьбы с Израилем. В том числе ядерные ресурсы. Так что идея Израиля "подождать, пока Иран всё своё оружие продаст России" может обернуться тем, что пожар нуклеарной угрозы опустится уже на Израиль, который так и не занял четкую позицию, а продолжает метаться между помощью Украине, лоббированием переговоров, уступок Москве и "западным зонтиком безопасности". Так не получится: Израиль находится в догоняющей позиции, и догоняет он Эрдогана, который "обглодал все кости с кремлёвского трупа".

- В результате нынешней политики Израиль после окончания войны может оказаться "за бортом" новой политики мировой безопасности. Самостоятельно становиться субъектом Израиль не желает, "пирог лоббизма" съест Турция, а руководство Израиля так и останется тет-а-тет со своими проблемами.

- Властный кризис в Израиле оказался достаточно серьезным для определения вектора внешней политики. Внутренняя неопределенность привела к внешней пустоте, поэтому Израиль потратил ценнейшее время, потеряв шанс втиснуть себя в мировые державы.

Джерело: https://t.me/cynic2020/7715

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