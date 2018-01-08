Кравчук предложил двусторонние мирные переговоры между Украиной и Россией

Первый президент Украины Леонид Кравчук считает, что для того, чтобы остановить войну, которую ведет Россия против Украины, нужна непосредственная договоренность между руководством обоих государств.

Об этом он сказал в интервью "Радио Свобода".

"Необходимо, во-первых, как бы ни было трудно, добиться встречи на уровне российских и украинских властей, один на один. То, что творится на Донбассе – это рука Кремля. И пока мы не договоримся с Россией... что мы можем, что может Россия, что мы не можем, – ну, скажем, о территориальной целостности и суверенитете мы никогда не сможем говорить, все остальное можно обсуждать. Это один из путей", – сказал Кравчук.

Во-вторых, по словам Кравчука, необходимо изменить "минский формат": или перейти к "будапештскому формату" или оставить "минский", но "наполнить его другим смыслом".

Бывший президент Украины считает, что "прекращение войны" формально зависит от президента России Владимира Путина.

Напомним, что сейчас мирное урегулирование идет тремя основными путями.

В Минске работает Трехсторонняя контактная группа (ОБСЕ, Украина, Россия), к которой привлекают в том числе представителей боевиков.

Кроме того, существует "нормандский формат" (Франция, Германия, Украина, Россия), в рамках которого встречаются политические советники, министры иностранных дел и главы государств.

Еще один формат переговоров - это встречи спецпредставителя США Курта Волкера с помощником президента России Владиславом Сурковым.

Агентство Телевидения Новости