Кравчук продолжает наивно верить в Будапештский формат и «диалог» с агрессором

Первый президент Украины Леонид Кравчук рассказал о своем видении прекращения войны на Донбассе. Он считает, что пора переходить от неэффективного Минского процесса и начинать «диалог с Российской Федерацией».

Об этом он сказал в эфире одного из телеканалов, пишет «Обозреватель».

«Я всегда заявлял, что Минский процесс не является эффективным по своей сути. Даже в Европе уже говорят, что он себя уже исчерпал. Он не может решить коренной вопрос Украины о территориях и урегулировать военный конфликт на Донбассе», — сказал Кравчук.

По его словам, этот формат сам по себе несовершенен и не принесет никакого результата.

«Я выступаю за то, чтобы вернуться к Будапештскому процессу. Подумать, как его расширить, как его изменить, но вернуться к нему. Нужно начать диалог с Российской Федерацией, чтобы прекратить войну. Но не нужно винить Украину в бездействии, РФ тоже не идет на встречу», – подчеркнул он.

Как сообщала группа «ИС», Леонид Кравчук посоветовал новому президенту снять все блокады с Крыма и «наладить нормальные отношения» с жителями полуострова.

Источник: sprotyv.info

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