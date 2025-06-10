кремль "блестяще" справляется с контрафактом: каждый десятый товар – подделка!

российские власти, несмотря на массовую маркировку продукции, демонстрируют феноменальную неспособность справиться с потоком контрабанды и фальсификата. По данным ВШЭ, в 2023 году доля нелегального оборота достигла 8,9%. А РБК, посчитав всё до копейки, оценил теневой рынок в 4,9 трлн рублей, или 10,1% розницы! За четыре года этот "успех" вырос в полтора раза.

Причины "процветания" очевидны: "спасительные" санкции Запада, "легализация" параллельного импорта, "контролируемая" инфляция и, конечно, "забота о бизнесе" в виде моратория на проверки. Ведь зачем мешать "предпринимателям"? Больше всего "левых" товаров, естественно, на маркетплейсах и в розничных магазинах. А в парфюмерии и косметике так и вовсе до 40% подделок! Зато, наверное, дёшево и сердито.

Джерело: https://t.me/c/1226880919/55943

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