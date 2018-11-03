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Кремль демонстрирует, что и в дальнейшем будет атаковать Украину - Климпуш-Цинцадзе о санкциях РФ

Кремль демонстрирует, что и в дальнейшем будет атаковать Украину - Климпуш-Цинцадзе о санкциях РФ

Санкции России против Украины демонстрируют то, что Кремль не собирается идти на мирное урегулирование конфликта.

Об этом эксклюзивно "Прямому" заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе.

"Я думаю этот санкционный список демонстрирует то, что Кремль не собирается ни каким образом идти на мирное урегулирование в ближайшее время. Кремль обостряет ситуацию. Кремль демонстрирует то, что разными способами он будет дальше продолжать атаковать нас, Украину как страну, которая не устраивает Кремль в таком виде, в котором мы функционируем и в том направлении, которое мы для себя выбрали. Я считаю, что мы не должны уделять так много внимания этому списку", - подчеркнула она.

Также Климпуш-Цинцадзе прокомментировала встречу Меркель и Порошенко и отметила, что Германия продолжает поддерживать Украину.

"Самым позитивным сигналом является продолжение четкой поддержки Германии нас с точки зрения безопасности, и настойчивостью дойти до реализации Минских соглашений, и дойти до полной территориальной целостности, независимости, суверенитета Украины, и продолжение работы в нормандской формате, и настрой на работу по созданию и началу миротворческой миссии ООН на территории оккупированных территорий. Все эти четкие заявления госпожи карцлера важны для нас, для нашего общества. Также есть четкий порядок дня в экономическом взаимодействии с Германией", - подчеркнула она.

Источник: prm.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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