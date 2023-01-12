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кремль готується до чергової мобілізації, аби закидати ЗСУ «гарматним мʼясом»

кремль готується до чергової мобілізації, аби закидати ЗСУ «гарматним мʼясом»

Пояснює Центр стратегічних комунікацій

З 9 січня військовозобов’язаним росіянам обмежили виїзд з країни – це підтвердження інформації про нову хвилю мобілізації в рф, про яку раніше попереджав міністр оборони Резніков.

▶️ рф намагається компенсувати втрату якості кількістю, адже кадрова армія росії була фактично знищена минулого року.

▶️ Непідготовлені «мобіки» воюватимуть на знятій з консервації старій техніці.

▶️ Не маючи змоги інтенсивніше обстрілювати українські позиції, російське командування вирішило інтенсивніше завалювати їх «гарматним м’ясом».

▶️ Додаткова російська мобілізація не зупинить майбутній український контрнаступ.

Джерело: https://t.me/spravdi/23854

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