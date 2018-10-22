Государство
Перейти к списку новостей
Сегодня 06:39
Просмотров: 49

Кремль грозит ответными мерами на выход США из договора РСМД

Кремль грозит ответными мерами на выход США из договора РСМД

России придется принимать меры военно-технического характера в случае выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, сообщает "РИА Новости".

"Если американцы будут и дальше действовать неуклюже и грубо, как мы это видим на множестве примеров, если они будут и дальше в одностороннем порядке выходить из сделок, с разного рода договоренностей и механизмов, а примеры множатся - от СВПД по Ирану до Всемирного почтового союза - то тогда нам ничего не останется, кроме как принимать соответствующие меры, в частности военно-технического характера", - сказал он.

"Но не хотелось бы до этого доводить", - добавил заместитель Лаврова. Комментируя вопрос о том, какой будет реакция Москвы на решение США, Рябков также отметил, что реакция требует изучения конкретных планов Вашингтона.

Источник: sprotyv.info

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

21 октября 1999 года по приказу Путина был нанесен ракетный удар по рынку в Джохаре
Сегодня 07:19    10
20 яхт путинских воров миллиардеров превосходят по стоимости военно-морской флот России
20.10.2018 12:00    251
Новосибирская пенсионерка подарила министру верёвку и мыло за прибавку к пенсии
20.10.2018 10:43    206
Росія не піде у наступ на Донбасі, бо не хоче зростання популярності Порошенка перед виборами - спецпредставник США Волкер
20.10.2018 06:44    175
ФСБ потребовала контроля над интернетом в России: "Без этого противостоять современным террористическим угрозам невозможно"
19.10.2018 09:57    117
Россия не позволит Украине провести совместные учения с НАТО в Азовском море, - Лавров
19.10.2018 09:15    235
США обнародовали секретные данные о 40 новых русских военных бункерах и хранилищ ядерного оружия в Кенигсберге
19.10.2018 07:08    166
Коллекторы обещают сжечь дома жителей томской деревни, если их односельчанка не вернёт долг
19.10.2018 05:54    207
Госдума РФ назвала Украину террористическим государством и угрожает "катастрофическими последствиями"
19.10.2018 05:44    493
Карельский чиновник, не считавший, что многие умирают, не дожив до пенсии, умер, не дожив до пенсии
18.10.2018 10:08    264
Загрузка...
Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 