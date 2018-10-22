Кремль грозит ответными мерами на выход США из договора РСМД

России придется принимать меры военно-технического характера в случае выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, сообщает "РИА Новости".

"Если американцы будут и дальше действовать неуклюже и грубо, как мы это видим на множестве примеров, если они будут и дальше в одностороннем порядке выходить из сделок, с разного рода договоренностей и механизмов, а примеры множатся - от СВПД по Ирану до Всемирного почтового союза - то тогда нам ничего не останется, кроме как принимать соответствующие меры, в частности военно-технического характера", - сказал он.

"Но не хотелось бы до этого доводить", - добавил заместитель Лаврова. Комментируя вопрос о том, какой будет реакция Москвы на решение США, Рябков также отметил, что реакция требует изучения конкретных планов Вашингтона.

Источник: sprotyv.info

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