BBC пишет, что ситуация с боеспособными частями у РФ столь печальна, что Кремль начал свозить все, что возможно и откуда угодно в Украину. Так на территорию Украины были переброшены военные с двух баз в Южной Осетии и Абхазии (самопровозглашенные республики на территории Грузии). Об этом говорится в сообщении Вооруженных сил Украины.

От Четвертой военной базы (Цхинвальский район, Южная Осетия) было сформировано и отправлено в Украину три батальонно-тактические группы (БТГ) общей численностью до 1200 человек из российских и осетинских военнослужащих, сообщает ВСУ. Из подразделений Седьмой военной базы (Абхазия) было сформировано две батальонно-тактические группы, а это около 800 человек.

В условиях войны Би-би-си не может оперативно проверить эту информацию.

Как писал ТАСС, батальонно-тактическая группа - временное формирование, обладающее оперативной гибкостью. Создается для ведения боя в мотострелковых и танковых бригадах на основе одного батальона и приданных ему подразделений артиллерии, ПВО, инженерных и обеспечения.

Летом 2021 года министр обороны России Сергей Шойгу заявлял, что в составе российской армии насчитывается 168 БТГ.

26 марта президент самопровозглашенной Южной Осетии Анатолий Бибилов публиковал видео грузовиков и автобусов с людьми в военной форме и флагами Южной Осетии.

Позже в соцсетях появилось видео техники с флагами Южной Осетии, которую якобы заметили в Мелитополе.Южная Осетия, которая находится под полным контролем Кремля, в 2014 году первой, по команде из Москвы, признала независимость так называемых Донецкой и Луганской республик на территории Украины.

Источник: telegram

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