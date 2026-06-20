Держава
Перейти к списку новостей
Сегодня 06:11
Просмотров: 63

кремль назвав умову для участі Європи у мирних переговорах

кремль назвав умову для участі Європи у мирних переговорах

москва нібито готова до діалогу, але Пєсков одразу ж анонсував нові удари.

Країни Європейського Союзу помиляються, вважаючи, що будувати діалог з росією треба з позиції сили.

Про це заявив речник кремля Дмитро Пєсков, повідомляють російські ЗМІ.

"Це найбільша помилка – чи випливає вона з некомпетентності, з їхньої дезінформованості чи їхньої дурості – точно ми не знаємо, але це факт", – сказав він.

Пєсков зазначив, що Європі для участі в переговорах необхідно "ознайомитися з реальним станом справ, зокрема в українському конфлікті", і додав, що це нібито не москва була ініціатором припинення контактів з ЄС. Він також нафантазував, що Київ "перебуває у дуже скрутному становищі", проте "продовжує дотримуватися лінії, яка не спрямована на переговори".

При цьому речник кремля заявив, що переговори з країною-агресоркою з позиції сили ні до чого не приведуть. Він також анонсував нові удари по об’єктах в Україні.

Водночас Пєсков наголосив, що країна-агресорка нібито готова до мирних переговорів, і зазначив, що російський диктатор неодноразово заявляв про готовність москви до діалогу.

Джерело: ipress.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Україна отримала новий морський дрон SIRENA, здатний не лише вести розвідку, а й протидіяти російській авіації
Сегодня 06:41    0
Ожидаемо Джей Ди Вэнс вдруг переобулся и начал покровительственно трепать Израиль по щеке
Сегодня 06:34    25
Уряд анонсував нову "тисячу": цього разу – аграріям
Сегодня 06:27    38
Довго не затримуються (ВІДЕО)
Сегодня 06:19    56
Новини одним рядком
Сегодня 06:00    82
Оперативна інформація станом на 16:00 19.06.2026 щодо російського вторгнення
19.06.2026 16:04    131
Тернопільщина отримала 16 тонн енергообладнання від Швеції та Ісландії
19.06.2026 10:53    128
"Укрпошта" продала майже увесь "радянський автохлам": скільки заробила
19.06.2026 10:43    150
СБУ, ДБР та Нацполіція ліквідували нові спроби налагодити підпільний продаж «трофейної» зброї в Україні
19.06.2026 10:32    139
ЄС визначив білорусь як поліцейську державу, де критика влади стала кримінальним злочином
19.06.2026 10:12    111
Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 