Немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung посвятила свою публикацию обвинению, которое выдвинула Федеральная прокуратура Германии в адрес России после расследования убийства в Берлине в 2019 году гражданина Грузии, этнического чеченца Зелимхана Хангошвили.

Кремль нельзя заставить отказаться от политики террора с помощью умиротворения, предупреждает авторитетная немецкая газета.

Издание пишет, что хотя обвинение и официальное - это еще не приговор, но нужно учитывать, что Федеральная прокуратура Германии никогда не предъявляет необдуманные обвинения, касающееся российского гражданина и правительства России.

Москва отдала приказ убить в Берлине Хангошвили, которого уже после теракта лично Путин объявил «жестоким террористом».

У правительства Германии очевидно больше нет никаких сомнений в том, что в данном случае речь идет о политически мотивированном заказном убийстве», пишет газета и далее указывает:

«Это кровавое преступление со всей очевидностью было бы еще одним из примеров того, что Кремль никогда не стеснялся убивать на чужой территории неугодных ему лиц. Такими действиями Москва демонстрирует своим врагам, как далеко может дотянуться ее рука. Но это еще и сигнал государствам, на территории которых происходят такие убийства: мы не боимся вашей реакции».

Издание напоминает, что после химического теракта против Скрипалей в британском Солсбери почти 30 стран выслали 140 российских дипломатов. Но это, судя по всему, не удержало Москву от того, чтобы заказать очередное убийство, на этот раз на территории Германии.

«В ответ на это на сегодняшний день Берлин должны были покинуть только два российских дипломата. Известно, что немецкая политика не славится чрезмерной реакцией по отношению к России. Так, лишь спустя 5 лет после атаки российских хакеров на немецкий бундестаг канцлер ФРГ обвинила Россию в том, что у нее есть «стратегия ведения гибридной войны», обращает внимание газета FAZ.

«Последующих мер», о которых ясно заявил министр иностранных дел Хайко Мас (Heiko Maas) после убийства чеченца в Берлине, нельзя ждать слишком долго. Потому что делать вид, что ничего не происходит, это стало бы немым одобрением всех видов агрессии. Путин, где и как только может использует отсутствие единства и сплоченности Запада», предупреждает немецкое издание.

FAZ ставит под сомнение позицию тех, кто утверждает, что «Россия нужна, чтобы закончить войны в Украине, в Сирии, Ливии».

«Москва не заинтересована в долгосрочном урегулировании этих конфликтов. Ее власть на международной политической арене опирается не на умение конструктивно решать проблемы, а на готовность к деструктивным действиям. От этой генеральной линии Кремль не заставишь отказаться с помощью политики умиротворения», заключает немецкая газета.

Отдел мониторинга Кавказ-Центр

Источник: kavkazcenter.com

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