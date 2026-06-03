кремль підштовхує молодь до армії замість навчання

У росії цілеспрямовано скорочують доступ до гуманітарної та соціальної освіти — натомість розширюють пільги для тих, хто йде воювати проти України.

● Влада скоротила 47 тисяч платних місць у вишах за «непотрібними» спеціальностями — юриспруденція, економіка, психологія, менеджмент. Одночасно вартість навчання зросла в середньому на 10-30%.

● Паралельно російський диктатор володимир путін підписав закон про спеціальні квоти для вдів і родичів загиблих військових: вступ до університетів без іспитів та безкоштовні підготовчі курси. Логіка проста — загинути на фронті вигідніше, ніж вчитися.

кремль остаточно перевів вищу освіту в режим обслуговування війни. російську молодь позбавляють майбутнього, штучно заганяючи в умови, де єдиним доступним соціальним ліфтом залишається підписання контракту з міноборони рф, а самих студентів розглядають виключно як розхідний матеріал для поповнення втрат окупаційної армії.

Центр раніше повідомляв (https://t.me/CenterCounteringDisinformation/18150), що російська влада системно використовує навчальні заклади як майданчики для вербування на війну проти України.

Джерело: https://t.me/CenterCounteringDisinformation/18161

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