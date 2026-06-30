Держава
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:37
Просмотров: 87

кремль перебільшує власні «успіхи» на фронті, щоб створити ілюзію неминучої перемоги

кремль перебільшує власні «успіхи» на фронті, щоб створити ілюзію неминучої перемоги

російська пропаганда системно просуває наратив про нібито «невпинний наступ» армії рф, супроводжуючи його заявами про «звільнення» українських населених пунктів, величезні втрати ЗСУ та масове знищення української техніки.

Основою таких повідомлень стають щоденні зведення міноборони рф, які поширюють кремлівські медіа різними мовами.

У них без незалежного підтвердження публікують завищені цифри нібито знищених українських військових і техніки, а окупацію українських територій називають «звільненням».

Наприклад, 27-28 червня писали про «звільнення населеного пункту Новоскелеватого», «збиття 511 дронів і ліквідацію до 1340 українських військових за добу», «відбиття контратаки під Красним Лиманом».

Такі повідомлення мають усі ознаки інформаційної маніпуляції: неперевірену статистику подають як беззаперечний факт, замовчують власні втрати та невдачі, а бойові дії висвітлюють виключно через призму «успіхів» російської армії.

Мета цієї інформаційної кампанії – створити враження неминучості перемоги росії, деморалізувати українське суспільство, послабити підтримку України серед міжнародних партнерів та зміцнити пропагандистські наративи всередині самої рф.

Джерело: https://t.me/spravdi/56357

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Найдорожча кібератака в історії Британії: за ударом по Jaguar Land Rover побачили російський слід – NYT
Сегодня 11:16    63
СБУ викрила 8 агентів рф на підпільній реєстрації Starlink для рашистів
Сегодня 11:04    68
Готівкова економіка рф розростається на тлі кризи довіри до банків
Сегодня 10:53    68
СБУ заочно повідомила про підозру генералам рф, які командували повітряним ударом по Житомирщині у березні 2022 рокум
Сегодня 10:43    68
путін вирішив піти на дно особисто. З паливним колапсом на шиї
Сегодня 10:27    93
Майже тридцять років ремонту, модернізації та мільярдних витрат
Сегодня 10:18    92
Розвідка: білорусь продовжує військову інфраструктурну розбудову вздовж кордону з Україною
Сегодня 10:10    87
Евакуація дрона під носом у ворога: прикордонники бригади «Форпост» врятували важкий бомбер «Vampire» (ВІДЕО)
Сегодня 10:02    87
Переход весенне-летней наступательной кампании РОВ в 2026 стал худшим с 2022 года!
Сегодня 09:54    85
Затримано чинного народного депутата України за корупцію
Сегодня 09:45    98
Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 