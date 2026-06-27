кремль перевіряє реакцію суспільства: росіян у регіонах під тортурами змушують підписувати військові контракти

кремль зараз гарячково думає, як набрати свіже «гарматне м’ясо» для загарбницької війни проти України і при цьому не спровокувати бунт. Оголошувати офіційну мобілізацію влада боїться, бо це шокує росіян і підніме хвилю протестів. Тому на росії вирішили протестувати «тихий» варіант: влаштовувати масові вуличні облави, силою затягувати чоловіків в армію і дивитися, чи «проковтне» це суспільство.

Головним полігоном для цього експерименту зараз стали пенза й пензенська область. Схема працює в традиційному російському стилі: міцні молодики без жодних розпізнавальних знаків хапають самотніх перехожих біля ТЦ або парків, б’ють і силою заштовхують у машини для того, щоб вони підписали контракт з міноборони.

Для тих, хто намагається качати права чи відмовляється воювати, розплата жорсткіша – катування. Родичі затриманих тривожаться: у відділках поліції та військкоматах росіян б’ють і шантажують. Сценарій відпрацьований – або ти підписуєш контракт, або тебе все одно привезуть в окопи непритомним, або прямо зараз підкинуть наркотики і посадять на величезний строк.

Звісно, кремль робить усе, щоб цей пресинг не виліз назовні. На місцях увімкнули тотальну цензуру: адміни локальних пабліків видаляють будь-які коментарі та крики про допомогу від шокованих родичів.

А тих, хто намагається прорвати цю інформаційну блокаду, режим давить без вагань. Місцевий опозиційний блогер станіслав морозов встиг зняти розслідування і змонтувати фільм із свідченнями матерів, чиїх синів катували у військкоматах. Режим відреагував миттєво: на блогера вже оформили адмінпротоколи. Під загрозою арешту й переслідування з боку слідчого комітету морозов тепер змушений екстрено тікати з росії.

Джерело: szru.gov.ua

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