Это интересно. Кремль так часто менял причину вторжения, что пипл не успевал менять свое отношение к вторжению. В итоге, проведенный в России опрос показывает, что народ ни хрена не понимает о причинах войны и о том, что реально происходит. ))

Мнение россиян о первоочередной причине вторжения в Украину:

1. Защитить Россию, разоружить Украину и не дать разместить военные базы НАТО на ее территории (39%),

2. Защитить население Донбасса (20%),

3. Изменить политический курс Украины, очистить ее от нацистов (17%).

4. 7% считают, что главная цель – оккупировать Украину и присоединить Украину к России.

5. А оставшиеся 17% вообще не понимают цели войны.

Кстати, жду когда появится ответ - целью была Ладолизация россиян и помощь в сбыта Автовазу.

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