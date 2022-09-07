Кремль так часто менял причину вторжения, что пипл не успевал менять свое отношение к вторжению
Это интересно. Кремль так часто менял причину вторжения, что пипл не успевал менять свое отношение к вторжению. В итоге, проведенный в России опрос показывает, что народ ни хрена не понимает о причинах войны и о том, что реально происходит. ))
Мнение россиян о первоочередной причине вторжения в Украину:
1. Защитить Россию, разоружить Украину и не дать разместить военные базы НАТО на ее территории (39%),
2. Защитить население Донбасса (20%),
3. Изменить политический курс Украины, очистить ее от нацистов (17%).
4. 7% считают, что главная цель – оккупировать Украину и присоединить Украину к России.
5. А оставшиеся 17% вообще не понимают цели войны.
Кстати, жду когда появится ответ - целью была Ладолизация россиян и помощь в сбыта Автовазу.