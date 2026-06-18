Ну що, шановні, поки ми з вами відбиваємо чергові навали «шахедів», у кремлівських кабінетах паніка вийшла на новий інтелектуальний рівень. Оскільки стара добра локшина від Конашенкова про «всі цілі досягнуті» та «аналоговнєт» більше не лізе росіянам навіть під горілку, тамтешні стратеги вирішили погратися у політичну фантастику.

Топ-політолог Юрій Баранчик вирішив змоделювати... «чесне» звернення кремля до народу. Мовляв, давайте приберемо пафосний офіціоз і уявимо, що влада сіла з кріпаками за один стіл «по-человечески».

Вийшов настільки шизофренічний маніфест, що ми просто не могли пройти повз. Якщо перекласти цей словесний ШІ-генератор кремлівської «щирості» на нормальну мову, то офіційний меседж звучить прекрасно: **«Так, усе погано, але давайте страждати разом і величаво»**.

Давайте розберемо цю кулуарну інструкцію з виживання на «Титаніку» на запчастини.

▶ ️«Ми обісралися, але відступати нікуди»

У перших же рядках віртуальний путін чесно визнає: *«Ми розуміємо, війна затягнулася, ви втомилися від незрозумілих новин зі стоячої лінії фронту, від зростання цін та заборон»*. І тут же додає: *«Але простих відповідей у нас немає, і швидкої перемоги не буде, бо це брехня»*.

Тобто, перекладаючи з кремлівської: план «Київ за три дні» з тріском помножено на нуль, ми застрягли в болоті на роки, а що робити далі — поняття не маємо. Але ви не переживайте, це не ми дурні, це просто «війна — не наш вибір, нас змусило НАТО». Танки самі переїхали кордон 24 лютого, бо на нас «не так подивилися». Класична спроба літніх схематозників зняти з себе відповідальність і розмазати її на мільйони лохів.

▶ ️«Тотальної війни не буде, бо нам треба пиляти бюджет»

Окремий шедевр — це пункт про те, що кремль не планує тотальну мобілізацію економіки та суспільства, бо це «зруйнує країну».

А тепер згадуємо наш нещодавній розбір про антропологію російського чиновника. Влада прямо каже своїм фанатам: *«Ми не будемо будувати православний Іран чи КНДР і ставати бідними аскетичними фанатиками, як просить старий дурень Дугін. Ми — кооператив "Озеро", пожилі системні злодії. Якщо ми ввімкнемо тотальну війну — як ми будемо красти на держзакупівлях і виводити гроші в закордонні шлюпки?»*.

Тому вони пропонують «баланс»: Іван із Тамбова тихенько та повільно вмирає в окопі на стоячій лінії фронту, а еліта під патріотичні гасла продовжує пиляти залишки нафтових грошей під блекджек та елітний алкоголь. Величаво? Величаво.

▶ ️Головний гачок: «Ваша сила — в здатності мовчки терпіти»

Ну і вишенька на цьому торті з локшини — фінал звернення. Баранчик видав геніальну формулу російського буття: **«Ми знаємо, що наша сила — у вашій здатності терпіти, працювати і вірити, навіть коли немає гарантій. Це не інертність — це стойкість»**.

Ви тільки вдумайтесь у цю еквілібристику! Повну відсутність мізків, громадянського суспільства та рабську покірність стада, яке слухняно йде на заклання, вони офіційно перейменували на «величну стійкість».

Влада прямим текстом каже населенню: *«У нас на півдні закінчується бензин, паливні гіганти дають по 20 літрів в одні руки, американці закрили нафтові пільги, рубль летить у прірву, а наші ШІ-богатирі воюють лише на картинках "РИА Новости". Ваша задача — закрити пельки, не ставити зайвих питань і величаво страждати, поки ми шукаємо шлюпки. Работаем, братья!»*.

▶ ️Що з цього нам?

Цей текст — остаточний діагноз. Навіть топові кремлівські пропагандисти вже розуміють: купол брехні тріщить, віра в «чесне Міноборони» після обстрілу Лаври мертва, а пасажири першого класу на «Титаніку» панічно шукають новий формат гіпнозу. І найкраще, що вони вигадали — це запропонувати росіянам пишатися власним рабством і красиво йти на дно під патріотичні марші.

Але клептократія органічно нездатна на щирість. Вони ніколи не скажуть цього з екрана телевізора. Вони до останнього вдиху крутитимуть ШІ-картинки, поки реальний айсберг остаточно не розірве їхній гнилий борт.

▶ ️ОТЖЕ:

Умикайте мізки, підтримуйте ЗСУ і пам’ятайте: руйнування імперії завжди починається тоді, коли єдина її пропозиція до власного народу — це красиво і величаво померти за чужі кишені.

Джерело: facebook.com/bryhynets

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