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кремль «вдосконалює» схему з вербування росіян на війну

кремль «вдосконалює» схему з вербування росіян на війну

Дайджест Центру стратегічних комунікацій

Держдума екстрено (одразу в 2-му і 3-му читанні) ухвалила закон, що дозволяє списувати прострочені банківські кредити мобілізованим, призовникам і контрактникам, які уклали контракт з мо рф після 1 грудня 2024 року для участі в так званій «сво».

Списанню підлягають суми до 10 млн рублів. На додачу, новий закон збільшує тривалість кредитних канікул після закінчення контракту або дати припинення участі в бойових діях – з 30 до 180 днів.

Розрахунок кремля простий. Станом на серпень борги росіян за банківськими кредитами перевищили 40 трлн рублів, тож не дивно, що влада вирішила попрацювати з цією аудиторією.

Втім, кількість охочих перестрибнути з боргової ями в окоп насправді може виявитись значно меншою, ніж сподіваються у мо рф.

Джерело: https://t.me/spravdi/43101

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