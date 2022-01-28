Кремль відповів, що США не врахували їхню основну вимогу. Чекають, що скаже далі Путін

У Кремлі відреагували на офіційну відповідь США щодо вимог Росії не розширювати НАТО та не приймати туди Україну. Про це повідомив прессекретар Путіна Дмитро Пєсков.

"Приводів для оптимізму не так багато", - цитує Інтерфакс слова Пєскова.

"Не можна сказати, що наші міркування були враховані чи була продемонстрована якась готовність враховувати нашу занепокоєність", - сказав він, але порадив не спішити з оцінками.

Згодом російський міністр Сергій Лавров уточнив російську позицію щодо документів США.

"Там є реакція, що дозволяє розраховувати на початок серйозної розмови, але з другорядних тем. Щодо основного питання в цьому документі позитивної реакції немає", - йдеться у повідомленні, викладеному на сайті російського міністерства.

Лавров уточнив, що головним питанням для Росії є недопущення подальшого розширення НАТО на Схід та "розміщення ударних озброєнь, які можуть загрожувати території Російської Федерації".

Дмитро Пєсков додав, що перспективи для продовження діалогу є.

"Це в наших інтересах і в інтересах американців. А що стосується предметного діалогу за тими проєктами документів, то тут є питання іншого характеру", - сказав прессекретар.

За його словами, зараз із відповідями США знайомиться президент Росії Володимир Путін, і треба час, щоб повністю проаналізувати документи. Після цього Путін заявить про позицію Росії.

Як скоро це станеться - невідомо, сказав Пєсков, але з реакцією затягувати не будуть.

Ввечері 26 січня США офіційно передали відповідь на вимоги Росії. Зокрема, йшлося про вимогу більше не розширювати НАТО на Схід та не приймати Україну в альянс.

Ці документи не опублікують, і держсекретар Ентоні Блінкен не став публічно розкривати зміст відповіді росіянам, але сказав, що там чітко пояснено "основні принципи" США, включаючи суверенітет України та її право обирати членство в альянсах на кшталт НАТО.

"Рішення про те, як відповісти, залишається за Росією. Ми готові до всіх сценаріїв", - підсумував Блінкен, і сказав, що очікує на розмову з Лавровим.

У грудні Москва оприлюднила проєкт угод із США та країнами НАТО, в яких запропонувала юридично закріпити відмову НАТО від розширення на Схід та від прийняття України до своїх лав.

У Кремлі також вимагають вивести війська та озброєння "старих членів" НАТО з території нових членів альянсу, таких як Польща чи країни Балтії, які долучились до блоку після розпаду СРСР.

На Заході цю пропозицію назвали ультиматумом, оскільки її висунули на тлі повідомлень про розміщення біля кордонів України великого угруповання російських військ.

Захід побоюється, що Росія готує нове вторгнення в Україну, однак у Кремлі це заперечують.

Источник: bbc.com

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