Сегодня 11:05
кремль, всупереч реальності, намагається підтримувати міф про «велику російську науку»

● Заступник голови радбезу рф дмитро медведєв в інтервʼю пропагандистам заявив про «передові рубежі» російських вчених та «відкритість до міжнародних контактів». Він також наголосив, що наука «повинна працювати на національні інтереси».

● Оскільки сьогодні єдиним «національним інтересом» росії є загарбницька війна, топчиновник рф фактично прямо визнав: російська наука повністю переведена на рейки війни. Вона працює на вбивства та руйнування, а не на прогрес і розвиток, як у всьому цивілізованому світі.

● Теза про «відкритість» — це також відверта брехня. У країні панує шпигуноманія та репресії: провідні науковці опиняються у вʼязниці за звинуваченнями у «держзраді». А ті, хто ще залишається на свободі, змушені просити у спецслужб дозволу (https://t.me/CenterCounteringDisinformation/16492) на будь-які контакти з іноземними колегами.

❗️Наука стала ще однією галуззю, яка стрімко втрачає перспективи через розвʼязану путіним війну. Вона не здатна розвиватися в ізоляції та під наглядом тюремників, тому всі заяви про «квантові прориви» рф залишаються лише елементом пропаганди.

Джерело: https://t.me/CenterCounteringDisinformation/18096

