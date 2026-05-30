кремль втрачає свій головний рупор пропаганди

За понад чотири роки повномасштабної війни проти України на росії суттєво знизилася частка людей, які вважають телевізор основним джерелом інформації. Напередодні вторгнення та в перший рік бойових дій приблизно 60% російських респондентів отримували всі новини виключно з телеекранів. Проте в 2024–2025 роках цей показник упав до 55%, а на початку 2026 року становив лише 47%.

Водночас стрімко зростає відсоток тих, хто взагалі не вмикає телевізор або навіть не має його вдома. Якщо в першому півріччі 2022 року таких споживачів було лише 18%, то станом на березень 2026 року — вже 33%.

Ця тенденція значною мірою зумовлена тотальною невідповідністю кремлівських фейків реальній ситуації на фронті. росіян дедалі більше обурює прагнення влади мінімізувати або повністю замовчувати гострі проблеми. Навесні 2026 року кількість громадян рф, які активно стежать за подіями в Україні, становить 44%, і лише 30–35% з них досі довіряють офіційній інформації з ТБ та державних медіа.

Ще гірша ситуація з «любов’ю до зомбоящика» серед російської молоді (віком 18–30 років). У цьому сегменті лише 16% опитаних називають телебачення головним джерелом новин. Абсолютна більшість уже давно перейшла в інтернет та соціальні мережі.

Намагаючись утримати контроль за головним ядром споживачів пропаганди, кремль блокує альтернативні майданчики та намагається штучно дозувати інтернет-простір «правильними» новинами.

Проте ефективність цих зусиль під великим питанням: наразі 55% російських споживачів переконані, що взагалі нічого не втратять, якщо телебачення повністю припинить мовлення бодай на рік.

Джерело: szru.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»