Держава
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:32
Просмотров: 131

кремль втрачає свій головний рупор пропаганди

кремль втрачає свій головний рупор пропаганди

За понад чотири роки повномасштабної війни проти України на росії суттєво знизилася частка людей, які вважають телевізор основним джерелом інформації. Напередодні вторгнення та в перший рік бойових дій приблизно 60% російських респондентів отримували всі новини виключно з телеекранів. Проте в 2024–2025 роках цей показник упав до 55%, а на початку 2026 року становив лише 47%.

Водночас стрімко зростає відсоток тих, хто взагалі не вмикає телевізор або навіть не має його вдома. Якщо в першому півріччі 2022 року таких споживачів було лише 18%, то станом на березень 2026 року — вже 33%.

Ця тенденція значною мірою зумовлена тотальною невідповідністю кремлівських фейків реальній ситуації на фронті. росіян дедалі більше обурює прагнення влади мінімізувати або повністю замовчувати гострі проблеми. Навесні 2026 року кількість громадян рф, які активно стежать за подіями в Україні, становить 44%, і лише 30–35% з них досі довіряють офіційній інформації з ТБ та державних медіа.

Ще гірша ситуація з «любов’ю до зомбоящика» серед російської молоді (віком 18–30 років). У цьому сегменті лише 16% опитаних називають телебачення головним джерелом новин. Абсолютна більшість уже давно перейшла в інтернет та соціальні мережі.

Намагаючись утримати контроль за головним ядром споживачів пропаганди, кремль блокує альтернативні майданчики та намагається штучно дозувати інтернет-простір «правильними» новинами.

Проте ефективність цих зусиль під великим питанням: наразі 55% російських споживачів переконані, що взагалі нічого не втратять, якщо телебачення повністю припинить мовлення бодай на рік.

Джерело: szru.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Оперативна інформація станом на 16:00 30.05.2026 щодо російського вторгнення
Сегодня 16:08    62
Уражено нафтовий термінал “Курганнефтепродукт”, літаки Ту-142 та пускову установку ОТРК “Іскандер-М” - Генштаб
Сегодня 14:57    87
СБУ заочно повідомила про підозру зраднику, який перейшов на бік окупантів та вихваляв збройну агресію проти України
Сегодня 11:06    114
Военный аналитик Датского королевского оборонного колледжа Андерс Нильсен про возможные следующие шаги путина
Сегодня 10:54    138
Курс на «партизанську» війну: як у російських школах готують операторів БПЛА
Сегодня 10:43    125
Масштабний збут фальсифікованого пального на Київщині
Сегодня 10:11    123
Эскалация на грани фола: москва атакует Румынию
Сегодня 10:03    124
“Мага” ― “200”, ваши задвухсотили. А н..гр ― “300”, нах..й”, ― окупанти на фронті зазнали втрат через дружній вогонь
Сегодня 09:53    123
Нацрада з питань телебачення зареєструвала канал Newsmax Ukraine: Що відомо про "улюблений канал Трампа"
Сегодня 09:42    138
Братська любов по-мінськи: лукашенко тримає на рф найбільшу шпигунську мережу - СЗРУ
Сегодня 09:33    131
Май
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 