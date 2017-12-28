Кремлевская хунта профукала триллион рублей

Правительство России объявило об исчерпании Резервного фонда!

Резервный фонд России потрачен: его размер опустится до нуля в оставшиеся до конца года дни. Об этом объявил глава Минфина Антон Силуанов.

По его словам, в общей сложности из фонда в этом году будет изъято 1.5 трлн рублей.

Резервный фонд в 2017 году будет исчерпан полностью, цитирует Силуанова ТАСС.

На 1 декабря в фонде, который собирался за счет нефтегазовых доходов в период "тучных" лет дорогой нефти, оставалось 992 млрд рублей. По сравнению с февралем 2015-го, когда фонд распечатали, чтобы закрыть дыру в федеральном бюджете, его размер сократился почти в 6 раз, или на 4,9 трлн рублей.

Еще около 660 млрд рублей будет изъято из средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), сообщил Силуанов. Его начали тратить в сентябре для покрытия дефицита бюджета Пенсионного фонда - примерно по 160 млрд рублей в месяц. К началу декабря из фонда ушло 490 млрд рублей.

Со следующего года скорость расходования ФНБ увеличится почти вдвое, следует из закона о бюджете, который был подписан Путиным в начале декабря: всего из фонда планируется взять 1,113 трлн рублей.

На 1 января, по прогнозу Минфина, размер ФНБ составит 3,7 трлн рублей. Впрочем, больше трети этой суммы - 1,4 трлн - уже вложено.

На изначально заявленные цели - реализацию "самоокупаемых инфраструктурных проектов" - ушло лишь 12% ФНБ, или 506 млрд рублей.

200 млрд рублей и $6,25 млрд было брошено на спасение Внешэкономбанка, который из-за санкций Запада и убыточных мегастроек оказался на грани дефолта в 2016 году. Еще $3 млрд ушло на покупку еврооблигаций Украины в попытке удержать у власти Януковича за 2 месяца до его свержения и бегства из страны.

279 млрд рублей было влито в капитал российских госбанков через покупку их привилегированных акций.

Ликвидная часть ФНБ, то есть свободные остатки, не вложенные в активы, составляет, таким образом, 2,3 трлн рублей.

Со следующего года ФНБ будет объединен с Резервным фондом.

По данным Минфина, за ноябрь 2017 года Фонд национального благосостояния сократился на 2,8%.

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Спасибо Олегу Леусенко за заголовок )))

Источник: facebook.com

Автор: Влад Пономарь

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