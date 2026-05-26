кремлевский силок для Лукашенко

путин упорно пытается разблокировать тупиковую ситуацию на фронте, задействовав свой последний крупный резерв. Неспособность российской армии достичь стратегических прорывов на востоке и юге Украины вынуждает кремлевцев оказывать беспрецедентное давление на Минск. Главная цель москвы очевидна и состоит в насильном втягивании Беларуси в прямые боевые действия, чтобы искусственно растянуть Силы обороны Украины, заставить Киев перебросить дефицитные резервы на северное направление и отвлечь ресурсы ВСУ. Однако для Александра Лукашенко этот шаг, которого он судорожно избегал с 2022 года, станет началом неминуемого краха его режима.

Именно долгая серия неудач заставляет кремль действовать агрессивно. москва разыгрывает карту «Союзного государства», требуя от Минска не просто тыловой логистики, а реальной «крови». Зафиксированная активность в приграничных районах, от инженерных работ до внезапных проверок боеготовности, указывает на то, что путин пытается дожать белорусского диктатора. кремлю необходим второй фронт или хотя бы масштабная имитация вторжения с севера.

Однако для самого Лукашенко полноценное вступление в войну da facto подписание собственного смертного приговора. Существует целый ряд факторов, говорящих о том, почему прямая агрессия приведет к краху авторитарного режима в Минске.

Белорусское общество в своем абсолютном большинстве категорически против участия в войне. Память о жестко подавленных протестах 2020 года жива, и латентное недовольство режимом никуда не исчезло. Как только в белорусские города пойдут первые гробы с мобилизованными, хрупкая стабильность рухнет. Это мгновенно реанимирует массовые антирежимные настроения, которые репрессивная машина будет не в состоянии контролировать.

Следует добавить, что вооруженные силы Беларуси не имеют реального боевого опыта и, что критично для Минска, не мотивированы воевать за чуждые им имперские амбиции москвы. Существует колоссальный риск массового дезертирства, саботажа приказов и даже перехода целых подразделений на сторону Украины. Оружие, выданное гражданам в ходе мобилизации, может повернуться против самого режима.

Есть еще и вопрос истощения военных ресурсов. За годы войны Минск активно опустошал свои склады, передавая россии тяжелую бронетехнику, артиллерию и боеприпасы. Белорусская армия сегодня в значительной степени обескровлена в техническом плане. Отправлять такую группировку на штурм подготовленных и глубоко эшелонированных оборонительных линий на севере Украины – сознательное военное самоубийство.

Со своей стороны Украина четко дала понять, что не будет пассивно наблюдать за нарушением ее суверенной границы. В случае прямой агрессии Киев имеет полное право на жесткий превентивный ответ. Высокотехнологичные удары ВСУ по военным объектам, НПЗ и критической инфраструктуре в Мозыре, Гомеле или Бресте парализуют остатки белорусской экономики. Западные страны введут тотальное эмбарго, полностью изолировав страну.

путин рассматривает Беларусь исключительно как расходный материал для спасения собственной военной авантюры. Попытка кремля использовать Минск, трепыхающийся перед расставленным силком, для отвлечения украинских сил – очень циничный геополитический капкан. Если Лукашенко уступит давлению москвы, его режим ликвидирует себя сам, не выдержав комбинации внешнего военного разгрома и внутреннего восстания.

