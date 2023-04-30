Криміналізація використання анонімних акаунтів у соцмережах є обмеженням свободи слова - Потураєв

Криміналізація використання анонімних акаунтів у соцмережах є обмеженням свободи слова і медіа, ініціатива не знайде підтримки у Раді, — голова профільного комітету Микита Потураєв в інтерв’ю "Детектору медіа".

"Ця ініціатива є рівно тим, чим здається — можливістю суттєво обмежити свободу слова і медіа в Україні та заблокувати критику влади.

Саме тому я і переконаний у відсутності будь-якої підтримки цього законопроєкту як серед членів комітету, так і серед народних депутатів загалом", — говорить Потураєв.

За його словами, законодавча ініціатива не містить чітких критеріїв. Але головна її проблема, на думку депутата, — це "заборонна" філософія, яка є абсолютно неприйнятною для України та українців, що сьогодні боронять фундаментальні людські права та свободи.

Водночас Потураєв визнає, що проблема деструктивного впливу анонімної інформації на суспільство і демократію потребує уваги.

Європейські суспільства у своїй історії вже стикалися з руйнівними наслідками масового поширення анонімної інформації. Зокрема, в Англії наприкінці XVI — у першій половині ХVII ст. вирували "памфлетні війни", які призводили до масових заворушень з численними людськими жертвами.

На думку голови комітету, цивілізований світ має прийти до деанонімізації соціальних мереж, що поверне в інтернет особисту відповідальність за свої слова без загрози негативного впливу на свободу слова.

"Але цивілізований і демократичний світ, невідʼємною частиною якого є Україна, має це зробити, по-перше, зважено і відповідально, а по-друге — разом", — підсумовує Потураєв.

Джерело: https://t.me/znua_live/90576

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