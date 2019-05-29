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Криза чи нормальний політичний процес – що означає відставка уряду Куртца в Австрії

Криза чи нормальний політичний процес – що означає відставка уряду Куртца в Австрії

Ситуація в Австрії – це природна реакція демократичного суспільства, переконаний експерт

В ефірі "5 каналу" експерт із міжнародних питань Тарас Семенюк прокоментував те, що в Австрії відправили у відставку уряд Себастьяна Курца, бо один із радників Курца зустрівся з близькою до Путіна людиною.

"Австрія є загалом країною немонолітною в плані політичних поглядів. Ми знаємо, що там є і проросійські партії. Окрім того, Австрія відіграє цікавий тандем із Німеччиною в плані "Північного потоку-2". Німці лобіюють цей проект, а австріяки – зацікавлені, бо стають частиною цього газового консорціуму, який може стати такою певною монополією на європейському ринку щодо продажу газу", – сказав Семенюк.

Він також пояснив ситуацію з недовірою до уряду: "Очевидно, що політична криза в Австрії – це є природна реакція демократичного суспільства, адже топ-політик був замішаний у певній історії. Це просто суспільство дає певну реакцію – і це нормально, так і працює демократія. Але тільки суд має дати остаточну відповідь, були там певні корупційні зв'язки, чи їх не було".

Семенюк також додав, що Австрія не впливає так сильно на європейську політику, як може впливати Італія, і як можуть впливати Франція та Німеччина.

Як повідомляв 5.UA, вчора, 27 травня 2019 року, канцлеру Австрії оголосили вотум недовіри. Урядова криза в Австрії спровокувала публікація відеозапису німецькими виданнями Spiegel і Süddeutsche Zeitzung, на якій колишній віце-прем'єр Австрії Хайнц-Крістіан Штрахе спілкується з якоюсь "багатою росіянкою". Вона пропонує гроші і підтримку на виборах в обмін на державні контракти. За даними ЗМІ, переговори австрійських політиків з Оленою Макаровою, яка назвалася племінницею одного з російських олігархів, проходили в липні 2017 року на острові Ібіца.

Источник: 5.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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Темы: австрия

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