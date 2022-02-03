Кризис в Беларуси: реальная безработица в 30 раз выше, чем сообщает режим Лукашенко

В Беларуси чиновники каждый квартал сообщают о безработице по критериям Международной организации труда. Эти данные в десятки раз выше административного учета, сообщает banki24.by.

В стране замеры безработицы по критериям Международной организации труда (МОТ) проводят 4 раза в год – в феврале, мае, августе и ноябре. В 2020 году из-за эпидемии коронавируса статорганы сделали исключение и перенесли замеры с мая на июнь.

По методике, основанной на подходах МОТ, безработным признается человек, который находится в возрасте от 15 до 74 лет, активно ищет работу и готов приступить к ней в ближайшее время. Состояние поиска работы и готовность приступить к ней определяется со слов самого респондента.

Этот подход к безработице применяется в большинстве стран мира и дает результаты, которые можно сравнивать между собой. Радикально иные результаты дает административный учет безработицы.

Например, в Беларуси на конец ноября 2021-го состояли на учете безработных всего 6,2 тыс. человек. Госорганы по труду, занятости и социальной защите оценивали уровень такой безработицы лишь в 0,1%.

Сравните: безработица по критериям МОТ в Беларуси за ноябрь-2021 составила 188,9 тыс. человек – в 30 раз выше, чем по административному учету. Уровень безработицы относительно всей рабочей силы составил 3,8% (согласно Белстату).

Такая большая разница объясняется тем, что безработный по критериям соцзащиты должен самостоятельно прийти в органы труда и соцзащиты, зарегистрироваться там и регулярно приходить на общественные работы. Пособие по безработице в Беларуси мало – обычно это 1-2 базовые величины.

Органы соцзащиты признают безработными не 100% обратившихся, существует отсев. Да и впоследствии человек может быть лишен статуса безработного по тем или иным причинам. Потенциальных соискателей статуса отпугивает и низкое пособие, которое далеко от евросоюзовских стандартов. Отсюда стабильно низкая статистика административного учета.

Согласно замерам по критериям МОТ средний возраст безработных достиг 38,8 года. В общей численности безработных молодежь в возрасте 16-30 лет составила 61,5 тыс. человек, или 32,5% (около трети от всех).

Среднее время поиска работы у безработных составило 7,5 месяца. Каждый пятый безработный (около 20,2%) искал работу более года – это длительная безработица.

Уровень безработицы у мужчин был выше, чем у женщин (4,6% против 3%), а у горожан выше, чем у жителей сельской местности (3,9% против 3,4%). На исходе 2021 года самый высокий уровень безработицы отмечался у мужчин 15-19 лет (28,6%) и у городского населения 15-19 лет (29,1%), самый низкий – у женщин 50-54 лет (1,4%) и у сельского населения 25-29 лет (1,7%).

Источник: sprotyv.info

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