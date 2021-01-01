Кризис в РФ: для российской валюты 2020 год стал худшим за шесть лет

2020 год стал для российского рубля худшим за последние шесть лет. В то же время, последние торги года валюта также закрыла падением, сообщает издание Finanz.

Несмотря на стабильные цены на нефть и рост валют развивающихся рынков, доллар и евро дорожают на Московской бирже, обновляя максимумы за неделю.

С начала года доллар взлетел на 21%, а евро — на 33%. Рекордный с 2014 года скачок курсов сделал рубль четвертой слабейшей валютой EM: сильнее подешевели лишь аргентинский песо, бразильский реал и турецкая лира.

Падение рубля на последних торгах — это результат выхода из российской валюты перед длинными новогодними праздниками, пишут аналитики Commerzbank.

Инвесторы стремятся уйти в доллар и евро, чтобы пересидеть паузу в торгах, помня о геополитических рисках, которые «возрастают по мере приближения к моменту передачи президентского кресла Джо Байдену», отмечает директор казначейства банка «Восточный» Константин Кочергин.

Из-за внешних рисков и роста инфляции тренд на ослабление рубля продолжится в 2021 году, а доллар может закрепиться выше 80 рублей, считает ведущий аналитик QBF Олег Богданов.

«Уже сейчас инфляция в стране на 0,7% превышает уровень ключевой ставки, то есть реальная доходность отрицательная. Скорее всего, из-за консервативности Банка России и инерционности его монетарной политики, этот спрэд будет в начале 2021 года расширяться, что создает неблагоприятную конъюнктуру на рынке государственного долга», — поясняет Богданов.

«Вторая причина — геополитика и возможные санкции по отношению к России. В случае отключения страны от SWIFT, риски для российской валюты вырастут очень сильно», — добавляет эксперт.

Источник: sprotyv.info

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