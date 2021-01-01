Государство
Перейти к списку новостей
Сегодня 07:46
Просмотров: 7

Кризис в РФ: для российской валюты 2020 год стал худшим за шесть лет

Кризис в РФ: для российской валюты 2020 год стал худшим за шесть лет

2020 год стал для российского рубля худшим за последние шесть лет. В то же время, последние торги года валюта также закрыла падением, сообщает издание Finanz.

Несмотря на стабильные цены на нефть и рост валют развивающихся рынков, доллар и евро дорожают на Московской бирже, обновляя максимумы за неделю.

С начала года доллар взлетел на 21%, а евро — на 33%. Рекордный с 2014 года скачок курсов сделал рубль четвертой слабейшей валютой EM: сильнее подешевели лишь аргентинский песо, бразильский реал и турецкая лира.

Падение рубля на последних торгах — это результат выхода из российской валюты перед длинными новогодними праздниками, пишут аналитики Commerzbank.

Инвесторы стремятся уйти в доллар и евро, чтобы пересидеть паузу в торгах, помня о геополитических рисках, которые «возрастают по мере приближения к моменту передачи президентского кресла Джо Байдену», отмечает директор казначейства банка «Восточный» Константин Кочергин.

Из-за внешних рисков и роста инфляции тренд на ослабление рубля продолжится в 2021 году, а доллар может закрепиться выше 80 рублей, считает ведущий аналитик QBF Олег Богданов.

«Уже сейчас инфляция в стране на 0,7% превышает уровень ключевой ставки, то есть реальная доходность отрицательная. Скорее всего, из-за консервативности Банка России и инерционности его монетарной политики, этот спрэд будет в начале 2021 года расширяться, что создает неблагоприятную конъюнктуру на рынке государственного долга», — поясняет Богданов.

«Вторая причина — геополитика и возможные санкции по отношению к России. В случае отключения страны от SWIFT, риски для российской валюты вырастут очень сильно», — добавляет эксперт.

Источник: sprotyv.info

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Прем’єр-міністр: Вперше Уряд підписує угоди про розподіл продукції із переможцями відкритих та прозорих аукціонів
Сегодня 06:22    68
На Донбасі зафіксували новітній російський комплекс радіоелектронної боротьби: що відомо
31.12.2020 09:55    176
Мінцифра: Понад 355 тисяч людей отримали одноразову матеріальну допомогу для ФОП та найманих працівників
31.12.2020 08:31    123
Два транші від МВФ по 700 мільйонів доларів перенесені на 2021 рік – Марченко
31.12.2020 08:19    124
Драчка за власть. Силовые путинские банды схлестнулись в драке за кремлевское кресло
31.12.2020 07:45    584
Установление единого тарифа на э/э в размере 1,68 грн/кВт*ч увеличит общую инфляцию в 2021 году на 0,39 п.п. – НБУ
31.12.2020 06:20    222
Сколько будет стоить новогоднее оливье
30.12.2020 10:42    161
Катастрофа в РФ: власти просят жителей не выходить на улицу и не открывать окна
30.12.2020 08:37    1232
Гибридная агрессия РФ в Африке: названы настоящие цели Кремля
30.12.2020 08:09    235
За ноябрь долги по зарплате в Украине выросли на 5,8%
30.12.2020 06:19    111
Загрузка...
Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 