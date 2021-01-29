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Кризис в РФ: добыча сырья рухнула до рекордных за 20 лет уровней

Кризис в РФ: добыча сырья рухнула до рекордных за 20 лет уровней

В Российской Федерации добыча сырья упала на рекордные 7 процентов. Об этом свидетельствуют опубликованные Росстатом данные за 2020 год.

Извлечение нефти сократилось почти на девять процентов и достигло минимального за десять лет показателя – 512 миллионов тонн. Аналогичным образом упала добыча газа – до 599 миллиардов кубометров. Общий спад по другим ископаемым – около 15 процентов.

Суммарное падение в этом секторе стало самым крупным с 1994 года – периода гиперинфляции. Одной из причин считается пандемия, которая обрушила спрос на сырьевые товары.

Данный факт отражен в недавней публикации Минфина о структуре доходной части российского бюджета. Ведомство зафиксировало падение объема нефтегазовых доходов государства на 34 процента – почти три триллиона рублей. Худшим месяцем стал май: тогда, в период ценовой войны с Саудовской Аравией, нефтегазовые сборы падали втрое – до 214 миллиардов рублей.

Таким образом, сырьевые доходы российского бюджета опустились на уровень 2017 года и составили менее пяти процентов от ВВП против прежних десяти процентов. В относительном выражении – с точки зрения покупательской способности денег – это исторический минимум.

Источник: sprotyv.info

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