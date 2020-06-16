Кризис в Венесуэле: в стране работает всего одна нефтяная буровая установка

Венесуэла почти полностью остановила буровые работы на месторождениях нефти. Причиной этому являются санкции США и обвал рынка нефти, сообщает Bloomberg.

По данным Baker Huges, на начало июня в Венесуэле осталась всего одна работающая нефтяная буровая установка. Она была задействована в бассейне реки Ориноко, где у государственной добывающей компании PDVSA есть совместные предприятия с зарубежными фирмами, рассказали Bloomberg источники, знакомые с ситуацией.

С января объемы бурения в Венесуэле рухнули в 100 раз: в начале года в стране было 100 буровых. Два года назад их число превышало 200 единиц, а в 2014 году колебалось около 400.

Пандемия коронавируса усугубила ситуацию в венесуэльской нефтяной промышленности, которая годами страдает от недостатка инвестиций, бегства квалифицированных кадров и которая потеряла две трети возможной добычи за последние пять лет.

Обвал спроса привел к тому, что PDVSA была вынуждена закрывать часть месторождений из-за невозможности продать сырье. Добыча нефти в Венесуэле рухнула до 374 тысяч баррелей в день — минимума с 1945 года, что вдвое ниже уровней января и в 6 раз меньше объемов, которые страна качала в начале президентства Николаса Мадуро.

PDVSA с января 2019 года находится в «черном списке» американского Минфина с блокировкой активов и запретом на любые транзакции, а также возможностью «вторичных санкций» против компаний, которые, по мнению США, вовлечены в значительные сделки с правительством Мадуро.

В марте США ударили санкциями по трейдинговым «дочкам» «Роснефти», а в мае объявили о планах внести в «черный список» еще 50 танкеров, которые используются для поставок на Кубу и принадлежат в том числе PDVSA.

Некогда изобильный бассейн реки Ориноко переживает спад добычи нефти на 79%, в бассейне Маракайбо, где производится легкая нефть, объемы рухнули вдвое.

Петросамора, одно из самых продуктивных месторождений в Венесуэле, дает 28 тысяч баррелей в день против 94 тысяч год назад. Добыча на месторождении Boscan, где работала американская Chevron, остановлена в начале мая. Chevron продолжает качать нефть на совместном с PDVSA проекте Petropiar, но спад добычи достигает 70%.

Быстрого разрешения ситуации в Венесуэле не предвидится, так как еще два судна, которые планировали использовать для экспорта, отказались прибывать в страну, говорят источники Bloomberg.

Источник: sprotyv.info

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