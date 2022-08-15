Круглі будинки, розбірні школи та укриття на зупинках. Як можуть виглядати українські міста після перемоги?

Доти на вулицях, зупинки-укриття, обов’язкові бомбосховища у школах та дитсадках, нові підходи у архітектурі та проєктуванні відновлених після війни міст. Українські архітектори вже починають пропонувати і навіть розробляти рішення, які зможуть зробити наші життя безпечнішими.

Центр стратегічних комунікацій виділив чотири рішення, які вже скоро можуть стати звичними на вулицях українських міст.

Вуличні модулі-укриття

Архітектори з Дніпра вже розробили вуличний модуль-укриття Dot (фото 1 і 2).

Як запевняють автори розробки, зробити один такий дот можна за пʼять днів. Базова модель коштує 197 тисяч гривень.

20 таких дотів вже замовили у Дніпрі. Є вірогідність, що скоро цьому прикладу послідують і інші українські міста.

Модель із броньованими дверима та вікнами – 237 тисяч гривень.

Укриття на зупинках транспорту

У Харкові вже замовили спеціальні укриття, які будуть стояти біля зупинок громадського транспорту. Це будуть залізобетонні конструкції, розташовані поряд із зупинковими павільйонами. У разі загрози артилерійського обстрілу там можна буде сховатися й перечекати повітряну тривогу (фото 3 і 4).

Круглі модульні будинки

Студія архітектурного дизайну Dekart Studio представила концепт модульного житла для постраждалих від війни. Круглі екологічні будинки пропонують розміщати на територіях, які відбудовуватимуться після перемоги України (фото 5 і 6).

Після реалізації модульні будинки вміщатимуть сім’ї як з 2-х осіб, так і багатодітні сім’ї.

Школи зі збірних конструкцій

Архітектори студії дизайну та архітектури ZIKZAK запропонували рішення, яке може допомогти вирішити проблему зі школами.

Як вважають експерти, за допомогою збірної конструкції з металокаркасу можна «швидко скласти» молодшу школу для 176 учнів, зазначають архітектори.

Крім того, таку конструкцію можна збільшувати, просто додаючи потрібні блоки (фото 7).

Джерело: https://t.me/spravdi/15323

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