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Круглі будинки, розбірні школи та укриття на зупинках. Як можуть виглядати українські міста після перемоги?

Доти на вулицях, зупинки-укриття, обов’язкові бомбосховища у школах та дитсадках, нові підходи у архітектурі та проєктуванні відновлених після війни міст. Українські архітектори вже починають пропонувати і навіть розробляти рішення, які зможуть зробити наші життя безпечнішими.

Центр стратегічних комунікацій виділив чотири рішення, які вже скоро можуть стати звичними на вулицях українських міст.

Вуличні модулі-укриття

Архітектори з Дніпра вже розробили вуличний модуль-укриття Dot (фото 1 і 2).

Як запевняють автори розробки, зробити один такий дот можна за пʼять днів. Базова модель коштує 197 тисяч гривень.

20 таких дотів вже замовили у Дніпрі. Є вірогідність, що скоро цьому прикладу послідують і інші українські міста.

Модель із броньованими дверима та вікнами – 237 тисяч гривень.

Укриття на зупинках транспорту

У Харкові вже замовили спеціальні укриття, які будуть стояти біля зупинок громадського транспорту. Це будуть залізобетонні конструкції, розташовані поряд із зупинковими павільйонами. У разі загрози артилерійського обстрілу там можна буде сховатися й перечекати повітряну тривогу (фото 3 і 4).

Круглі модульні будинки

Студія архітектурного дизайну Dekart Studio представила концепт модульного житла для постраждалих від війни. Круглі екологічні будинки пропонують розміщати на територіях, які відбудовуватимуться після перемоги України (фото 5 і 6).

Після реалізації модульні будинки вміщатимуть сім’ї як з 2-х осіб, так і багатодітні сім’ї.

Школи зі збірних конструкцій

Архітектори студії дизайну та архітектури ZIKZAK запропонували рішення, яке може допомогти вирішити проблему зі школами.

Як вважають експерти, за допомогою збірної конструкції з металокаркасу можна «швидко скласти» молодшу школу для 176 учнів, зазначають архітектори.

Крім того, таку конструкцію можна збільшувати, просто додаючи потрібні блоки (фото 7).

Круглі будинки, розбірні школи та укриття на зупинках. Як можуть виглядати українські міста після перемоги?

Круглі будинки, розбірні школи та укриття на зупинках. Як можуть виглядати українські міста після перемоги?

Круглі будинки, розбірні школи та укриття на зупинках. Як можуть виглядати українські міста після перемоги?

Круглі будинки, розбірні школи та укриття на зупинках. Як можуть виглядати українські міста після перемоги?

Круглі будинки, розбірні школи та укриття на зупинках. Як можуть виглядати українські міста після перемоги?

Круглі будинки, розбірні школи та укриття на зупинках. Як можуть виглядати українські міста після перемоги?

Джерело: https://t.me/spravdi/15323

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