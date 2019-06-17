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Крымчан, которые направляются на материковую Украину, будут опрашивать о цели поездок

Крымчан, которые направляются на материковую Украину, будут опрашивать о цели поездок

В Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины проведут мониторинг целей поездок жителей аннексированного Россией Крыма на материковую Украину.

Об этом заявил первый заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Юсуф Куркчи, передает Крым.Реалии.

По словам Куркчи, мониторинг в форме анонимного анкетирования будет проводиться на контрольных пунктах въезда-выезда на админгранице с Крымом уже в ближайшее время.

«Это позволит нам более тщательно проанализировать те проблемы, с которыми обращаются и с которыми сталкиваются жители в оккупированном Крыму и определить тенденции. Мы проводили предыдущие мониторинги и можем сказать, что основная часть обращается за решением проблем документирования, другая – за получением медицинских услуг. Есть определенная категория людей, которая связана с обучением. И очень маленькая часть пересекает админграницу, чтобы поехать дальше –на отдых или по другим делам", – рассказал Куркчи».

По информации министерства, подобный мониторинг проводился в прошлом году.

Ранее Государственная миграционная служба сообщила, что более 140 тысяч жителей оккупированного Крыма получили паспорт гражданина Украины для выезда за границу.

Источник: prm.ua

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